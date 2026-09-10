M jak miłość, odcinek 1941: Nagły powrót Basi do Grabiny! U córki Marysi i Artura zajdą wielkie zmiany - ZDJĘCIA

Basia wróci, ale już nic nie będzie takie samo w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Basia wreszcie wróci do rodziny ze swojej uczniowskiej wymiany w Niemczech. Córka Marysi i Artura pojawi się w Grabinie, ale wówczas już nic nie będzie takie samo! A to dlatego, że zajdą wielkie zmiany i to nie tylko w życiu Rogowskiej, która przecież wybrała się tam, aby wyleczyć swoje złamane serce po Michale (Igor Pawłowski), ale także i jej domu, który nie będzie już taki, jak go zostawiała!

Tym bardziej, że wtedy Joanna (Dominika Sakowicz) dopiero pojawiła się w życiu Artura i wówczas jeszcze nie było wiadomo, że tak bardzo namiesza nie tylko w jego życiu, ale i całej rodziny Rogowskich. I choć Basia zaczęła przeczuwać to już wcześniej, gdy coraz trudniej było jej się dogadać z nieuchwytnym już ojcem, to dopiero w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zobaczy, jak będzie naprawdę.

Tyle się zmieni w życiu Rogowskiej w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Ale najpierw w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach z rozmowy przybranych sióstr widzowie dowiedzą się, jak bardzo zmieniło się życie Basi. Tym bardziej, że w Niemczech zdoła już na dobre zapomnieć o Michale. Zwłaszcza, że w jej życiu pojawi się już kolejny chłopak.

- Nie powiedziałaś mi, co wydarzyło się na tej wymianie - wypomni jej Agnes.

- No poznałam chłopaka - zdradzi jej Basia.

Oczywiście, w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Agnes zacznie wypytywać przyrodnią siostrę o szczegóły. Szczególnie, że wciąż będzie chciała odwrócić jej uwagę od tego, co pod jej nieobecność wydarzyło się w rodzinnym domu Mostowiaków. Tyle tylko, że skutki tego będą wciąż odczuwalne, przez co młoda Rogowska od razu zwróci na to uwagę.

- Jest jakaś taka napięta atmosfera - zauważy Rogowska.

Agnes ukryje przed Basią romans Artura w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Jednak w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Rotke za wszelką cenę postara się ukryć przed nią prawdę. Tak samo jak zrobiła to w finale sezonu, gdy kontaktowała się z przybraną siostrą, a ta żaliła jej się na podejrzane zachowanie ojca. Wówczas Agnes wytłumaczyła go pracą, co teraz także w teorii będzie się zgadzało, bo jej powrót zbiegnie się z wyjazdem Artura na sympozjum do Berlina, przez co dokładnie się miną.

Tyle tylko, że w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowski wcale nie pojedzie tam sam tylko z kochanką Joanną, o której Basia nie będzie mieć pojęcia. Zwłaszcza, że Agnes o niczym jej nie powie tylko kolejny raz spróbuje odwrócić jej uwagę. Mimo, że doskonale będzie wiedziała, co odpowiada za taką atmosferę w ich domu, który już nigdy nie będzie taki sam...

- Najważniejsze, że wróciłaś, bo my się tu bardzo za tobą stęskniliśmy - uzna Rotke.

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