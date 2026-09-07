M jak miłość, odcinek 1937: Artur po zdradzie nie spojrzy Barbarze w oczy! Rozpłacze się przy teściowej, bo będzie coraz bardziej nieszczęśliwy z Marysią - WIDEO

Czy Barbara w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach odkryje, że Artur zdradza Marysię?

Czujna Barbara nie odpuści Arturowi, który w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu zacznie się zachowywać coraz bardziej podejrzanie. Dla seniorki rodu Mostowiaków stanie się jasne, że małżeństwo Rogowskich przechodzi kryzys, że Artur oddalił się od Marysi i postanowi poznać całą prawdę. Przez myśl Barbarze nie przejdzie, że miesiąc temu Artur zdradził żonę z Joanną (Dominika Sakowicz), że od nocy z kochanką będzie się zadręczał poczuciem winy, ale nie przyzna się do romansu. A tym bardziej do tego, że zakochał się w Joannie.

W 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Rogowski będzie musiał wytłumaczyć się przed Barbarą z tego, co się z nim dzieje. Nie zdoła dłużej ukryć tego, jak bardzo jest nieszczęśliwy. Mostowiakowa zobaczy smutek w oczach zięcia, lecz nie połączy tego ze zdradą. Gdyby tak było, na pewno nie traktowałaby Rogowskiego w taki sposób, jak dotychczas.- Artur zawsze się dogadywaliśmy, byliśmy ze sobą szczerzy. Wiesz, jestem tobie bardzo życzliwa... Martwię się o ciebie. Co się dzieje? - zapyta Barbara, która będzie oczekiwała szczerej odpowiedzi od męża Marysi.

- Chodzi o to mamo, że ja mam chyba jakiś kryzys... - Rogowski nagle zacznie płakać i spuści wzrok.

- Spójrz mi w oczy...

Rogowski odegra przed Barbarą łzawą scenę w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu

Z wielkim trudem Artur w 1937 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu odważy się spojrzeć na Barbarę, świadomy tego, jak bardzo zrani Marysię jego zdrada. Ale w tym momencie odegra przed teściową rolę nieszczęśnika, który poczuł się staro i nie radzi sobie ze świadomością upływu czasu.

- Ja od pewnego czasu mam takie poczucie, że nic mnie już ciekawego w życiu nie spotka. Nic nowego... Że mój czas się skończył, że jestem na marginesie życia. Taki wiesz przeźroczysty... A to nie jest miła świadomość. Po prostu twój zięć się starzeje i chyba się tego trochę przestraszył - Artur oszuka Barbarę, nie ośmieli się przyznać do romansu z Joanną.

Tak zareaguje Barbara na wyznanie Artura w 1937 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu

Jak zareaguje Barbara na to wyznanie Artura w 1937 odcinku "M jak miłość"? Postara się okazać zięciowi zrozumienie, nie mając pojęcia o tym, że to zdrajca, który cały czas okłamuje nie tylko ją, ale przede wszystkim Marysię.

- Każdy się tego boi... Artur ja dobrze wiem, o czym ty mówisz. Mam trochę więcej lat niż ty. Wszyscy się starzejemy. I od tego się nie ucieknie. Tylko wydaje mi się, właśnie tamte mijające lata, trzeba traktować jak coś, co przeszło i zacząć robić coś nowego

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Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" w TVP2 po przerwie wakacyjnej?

Odcinek 1937 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 7 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. To właśnie wtedy rozpocznie się nowy 27 sezon "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie

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M jak miłość. Artur oszuka Barbarę w sprawie romansu!