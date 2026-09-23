Na dobre i na złe, odcinek 998: Blanka narazi życie obcego dziecka, szukając własnego?! Zatrzyma karetkę na środku drogi - ZDJĘCIA, WIDEO

Blanka dostanie wiadomość o dziecku z okna życia! W 998 odcinku "Na dobre i na złe" odzyska nadzieję

W 998 odcinku "Na dobre i na złe" poszukiwania Niny nadal nie przyniosą przełomu. Blanka będzie już kompletnie wykończona kolejnymi godzinami bez córki, a policja wciąż nie ustali, kto zabrał dziewczynkę z parku. Funkcjonariusze spróbują jeszcze wrócić do seniorki, której Milewska pomagała tuż przed porwaniem, licząc, że kobieta coś widziała. Jej stan zdrowia zacznie się jednak pogarszać, więc także ten trop nie przyniesie szybko odpowiedzi.

Nagle w 998 odcinku "Na dobre i na złe" pojawi się jednak wiadomość, która natychmiast postawi Blankę na nogi. Dorota poinformuje ją, że do pobliskiego okna życia ktoś podrzucił roczną dziewczynkę. Wiek będzie się zgadzał, więc Milewska nawet przez moment nie będzie potrafiła spokojnie czekać na kolejne informacje. Dla niej pojawi się tylko jedna myśl - to może być Nina.

Blanka w 998 odcinku "Na dobre i na złe" zatrzyma karetkę na środku drogi! Będzie musiała zobaczyć dziewczynkę

Rozpacz Blanki doprowadzi do jednej z najbardziej dramatycznych scen całych poszukiwań. Kiedy zobaczy karetkę przewożącą znalezioną dziewczynkę, nie będzie zastanawiała się nad konsekwencjami. Wyjdzie na drogę i zmusi ratowników do zatrzymania ambulansu. W 998 odcinku "Na dobre i na złe" zrobi się przez to ogromne zamieszanie. Karetka stanie na środku drogi, ruch zostanie chwilowo zablokowany, a ratownicy początkowo nie będą rozumieli, dlaczego kobieta nie pozwala im jechać dalej z wymagającym pomocy dzieckiem. Blanka zacznie krzyczeć, że musi zobaczyć małą i sprawdzić, czy w środku znajduje się jej córka.

Dla Milewskiej w 998 odcinku "Na dobre i na złe" przez tych kilka chwil nie będzie istniało nic poza Niną. Strach o własne dziecko całkowicie przesłoni jej fakt, że ambulans właśnie wiezie do szpitala inną małą pacjentkę. Blanka nie będzie działała jak lekarz, tylko jak matka, która od wielu godzin nie wie, czy jej córeczka żyje i gdzie się znajduje.

"Na dobre i na złe", odcinek 998: To nie będzie Nina! Blanka natychmiast każe ratownikom jechać dalej

W 998 odcinku "Na dobre i na złe" rozczarowanie będzie ogromne. Jeszcze sekundę wcześniej Blanka może uwierzyć, że właśnie zakończył się najgorszy koszmar jej życia. Gdy zobaczy obcą dziewczynkę, cały strach wróci. Nina nadal będzie gdzieś z porywaczem, a policja wciąż nie będzie wiedziała, gdzie jej szukać.

Mimo to w 998 odcinku "Na dobre i na złe" w Blance szybko odezwie się lekarka. Gdy tylko zorientuje się, że dziecko nie jest Niną, zwróci uwagę na jego stan. Przyzna, że dziewczynka jest poważnie wychłodzona i że ratownicy nie mogą tracić więcej czasu. Sama zacznie ich poganiać, żeby natychmiast ruszyli do szpitala.

Kiedy 998 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 998 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 23 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.