Pierwsza miłość, odcinek 4261: Marek przekaże Melce tragiczną wiadomość. To kompletnie złamie jej serce 

W 4261. odcinku „Pierwszej miłości” Melka usłyszy tragiczną wiadomość

Melka (Ewa Jakubowicz) znajdzie się pod opieką lekarzy po tym, jak w 4258. odcinku została zwabiona przez Emi do pustostanu. Piotrek (Michał Mikołajczak) dowiedział się o zagrożeniu dzięki zeznaniom bezdomnego i natychmiast ruszył ukochanej na pomoc. W 4259. odcinku dotarł do rannej Melki.

W 4260. odcinku Reterska została zatrzymana w Berlinie, a zrozpaczony Piotrek chciał na własną rękę dopaść kobietę odpowiedzialną za tragedię. Teraz skupi się przede wszystkim na Melce. Będzie czuwał przy jej łóżku przez całą noc, trzymając narzeczoną za rękę. W końcu Melka odzyska przytomność.

Melka odzyska przytomność, ale Marek przekaże jej tragiczną wiadomość – po postrzeleniu przez Reterską straciła ciążę. Kompletnie ją to załamie, tym bardziej że jeszcze niedawno razem z Piotrkiem cieszyła się na narodziny dziecka. Po tych emocjach szybko pojawi się w niej złość i potrzeba zmierzenia się z Łucją Reterską (Anna Samusionek). Melka będzie chciała skonfrontować się z Łucją.

Krystian sięgnie po narkotyki w 4261. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4261. odcinku „Pierwszej miłości” trudne chwile czekają również Krystiana (Patryk Pniewski). Mężczyzna będzie kompletnie rozbity po tym, jak straci kolejną ważną osobę. Wszystko, na czym budował swoje życie przez ostatnie miesiące, okaże się kłamstwem.

Krystian zacznie rozważać sięgnięcie po narkotyki. Wcześniej, w 4256. odcinku, po konfrontacji Ewy z Reterską kobieta próbowała zmanipulować narzeczonego. Krystian znalazł jednak w rzeczach Łucji folder kliniki w Berlinie z notatką, która wzbudziła jego podejrzenia.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4261 – emisja 7 października 2026

Odcinek 4261. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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