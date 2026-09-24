Pierwsza miłość, odcinek 4261: Krystian znów sięgnie po narkotyki?! Wszystko, w co wierzył, okaże się kłamstwem

Krystian w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" odkryje, że Łucja miesiącami go okłamywała! Wszystko zacznie się rozpadać

W 4261 odcinku "Pierwszej miłości" Krystian będzie już znał prawdę, której od dawna próbowała przed nim uniknąć Reterska. Pierwsze poważne podejrzenia pojawią się kilka odcinków wcześniej, kiedy Domański znajdzie w rzeczach narzeczonej folder berlińskiej kliniki z tajemniczą notatką. Łucja będzie próbowała wmówić mu, że jej częste wyjazdy do Niemiec mają związek wyłącznie z interesami, ale jej historia przestanie się trzymać kupy. Reterska przez długi czas ukrywała przed nim najważniejszą rzecz, jej syn Remigiusz przeżył dramat na Odrze i cały czas żył. Łucja odnalazła go wcześniej i potajemnie odwiedzała, podczas gdy Krystianowi opowiadała o delegacjach oraz obowiązkach zawodowych. Co więcej, razem z Remkiem szykowała zemstę na Melce, którą oboje obwiniali o wcześniejszą tragedię.

Dla Krystiana w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" będzie to wyjątkowo bolesne, bo jego związek z Łucją przestał być już dawno przelotnym romansem. Domański naprawdę zaangażował się w tę relację, wspierał ukochaną po rzekomej stracie syna, a z czasem para zaczęła planować wspólną przyszłość. Tymczasem okaże się, że kobieta, której ufał, każdego dnia ukrywała przed nim część swojego życia.

Krystian w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" będzie kompletnie rozbity! Straci kolejną ważną osobę

W 4261 odcinku "Pierwszej miłości" Domański znajdzie się w fatalnym stanie psychicznym. Nie będzie chodziło wyłącznie o to, że Łucja zostanie zatrzymana. Krystian będzie musiał przewartościować właściwie całą ich relację. Zacznie zastanawiać się, kiedy Reterska mówiła mu prawdę, a kiedy jedynie tworzyła kolejne historie, żeby nie odkrył jej prawdziwych planów. Każdy wyjazd, każda rozmowa o Remku i każde zapewnienie ukochanej nagle nabiorą zupełnie innego znaczenia.

To uderzy w Krystiana szczególnie mocno, bo w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" znów poczuje się oszukany przez osobę, której naprawdę zaufał. Jeszcze wcześniej Ewa (Ewa Gawryluk) próbowała ostrzegać syna, że z Reterską dzieje się coś dziwnego. Domański długo jednak nie chciał uwierzyć, że jego narzeczona może prowadzić podwójne życie.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4261 odcinka

Odcinek 4261 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

Pierwsza miłość. Eliza dowie się o zbrodni Bolka! Ukrył zwłoki żony przed willą

12