Pierwsza miłość, odcinek 4256: Telefon od Emilki wszystko zmieni! Bartek będzie musiał wybrać między nią a Iloną?

Ilona w 4256 odcinku "Pierwszej miłości" będzie chciała spędzić urodziny z Bartkiem! Wszystko zapowiada się idealnie

W 4256 odcinku "Pierwszej miłości" Ilona nie będzie miała wielkich oczekiwań wobec swoich urodzin. Lekarka stwierdzi, że nie interesują jej wymuszone imprezy tylko dlatego, że akurat wypada konkretna data w kalendarzu. Najchętniej potraktowałaby ten dzień zupełnie normalnie, gdyby nie Maja. To właśnie ona przekona Ilonę, że warto wykorzystać okazję i po prostu dobrze się bawić. Nie będzie potrzebna wielka uroczystość ani tłum gości. Wystarczy wyjście na miasto i wieczór, podczas którego Ilona na kilka godzin zapomni o codziennych obowiązkach.

Do planu naturalnie dołączy Bartek. W 4256 odcinku "Pierwszej miłości" między nim a Iloną będzie panował naprawdę dobry nastrój. Oboje zaczną przygotowywać się do wyjścia i nic nie będzie wskazywało na to, że za chwilę urodzinowy wieczór lekarki kompletnie się posypie. Oficjalne streszczenie potwierdza, że właśnie w trakcie przygotowań ich plany przerwie telefon od Emilki.

"Pierwsza miłość", odcinek 4256: Emilka zadzwoni do Bartka w najgorszym momencie! Jej głos wszystko zmieni

W 4256 odcinku "Pierwszej miłości" dokładnie wtedy, gdy Bartek i Ilona będą już niemal gotowi do wyjścia, odezwie się Emilka. Była żona Miedzianowskiego będzie roztrzęsiona i najwyraźniej będzie potrzebowała jego pomocy. Bartek nie zignoruje telefonu. Sytuacja zrobi się wyjątkowo niezręczna. Bartek nie będzie przecież rozmawiał z przypadkową znajomą, lecz z kobietą, z którą łączy go ogromna wspólna przeszłość. Emilka jest jego byłą żoną, matką jego dziecka i osobą, wobec której, jak już wcześniej się okaże Miedzianowski wcale nie stał się całkowicie obojętny.

"Pierwsza miłość", odcinek 4256: Bartek wybierze Emilię zamiast Ilony?! Następnego ranka obudzi się w jej domu

Konsekwencje telefonu z 4256 odcinka "Pierwszej miłości" okażą się znacznie poważniejsze, niż początkowo mogłoby się wydawać. Już w następnym 4257 odcinku Bartek obudzi się bowiem w swoim dawnym domu przy Emilce! Była żona przygotuje mu nawet śniadanie, ale Miedzianowski nie będzie miał ochoty na spokojny poranek. Szybko przypomni sobie, komu poprzedniego wieczoru zawiódł. Zerwie się do wyjścia, bo będzie chciał jak najszybciej dotrzeć do Ilony i przeprosić ją za to, że nie pojawił się na jej urodzinowym spotkaniu. Już samo to pokaże, że telefon Emilki całkowicie wywróci ich wspólne plany.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4256 odcinka

Odcinek 4256 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

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