W poprzednim odcinku Krystian wciąż rozmyślał o swoim odkryciu. Kalina namawiała go, by porozmawiał z Łucją, bo wierzyła, że wszystko da się wyjaśnić. Alan był jednak zdania, że Krystian powinien zaufać intuicji. Bartek obudził się w swoim dawnym domu, gdzie Emilka przygotowywała śniadanie, ale szybko wyszedł. Chciał przeprosić Ilonę za to, że nie dotarł na jej urodziny. Jej reakcja zupełnie go zaskoczyła. Po USG Melki Piotrek jeszcze mocniej naciskał, by zrezygnowała z pracy w terenie, a ona zarzuciła mu paranoję. Tymczasem na komendzie pojawił się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi informacjami. Śledczy zrozumieli, że ktoś celowo próbuje wyprowadzić ich w pole. Co przyniesie kolejny odcinek?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Pierwsza miłość” odcinek 4258 - streszczenie

Jurek pomoże Jadzi w opiece nad Anusią. Niespodziewanie zjawi się u niej Waldek z kwiatami, bo będzie chciał się pogodzić. Jadzia szybko domyśli się, skąd nagła przemiana niewiernego męża. Waldek z kolei zauważy, że ma rywala. Piotrek zacznie coraz bardziej cieszyć się na myśl o ojcostwie. Tymczasem Melka odbierze telefon od zaginionej podopiecznej Emi. Dziewczyna poprosi ją o pomoc i poda adres pustostanu. Przejęta Melka natychmiast ruszy na miejsce, nie wiedząc, że wpada w pułapkę.

„Pierwsza miłość” odcinek 4258 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4258. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku, o godzinie 18:00 w Polsacie. To właśnie wtedy Melka odbierze niepokojący telefon od Emi i ruszy do pustostanu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, gdzie losy bohaterów łączą sprawy rodzinne, uczuciowe i zawodowe. W fabule pojawiają się romanse, rozstania, powroty, zdrady oraz rodzinne tajemnice. Codzienne problemy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami i nagłymi zwrotami akcji. Ważne miejsce zajmuje też kontrast między miejskim życiem Wrocławia a swojskim światem Wadlewa. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

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