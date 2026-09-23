Pierwsza miłość, odcinek 4259: Ciężarna Melka zostanie zaatakowana! Piotrek znajdzie ciężko ranną narzeczoną - ZDJĘCIA 

Melka wpadnie w pułapkę w 4259. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4258. odcinku „Pierwszej miłości” Melka odebrała telefon od Emi, swojej zaginionej podopiecznej. Dziewczyna brzmiała źle i poprosiła ją o pomoc, podając adres pustostanu. Melka, która jest w ciąży, nie zignorowała prośby i pojechała we wskazane miejsce. Nie wiedziała, że ktoś celowo chce ją tam zwabić.

W 4259. odcinku Piotrek pozna szczegóły tej sytuacji. Na komendzie przesłuchiwany będzie bezdomny, który przyzna, że podstawiona Emi miała zwabić konkretną osobę pod wskazany adres. Kiedy Piotrek usłyszy, że celem miała być Melka, natychmiast zorientuje się, jak poważne jest zagrożenie.

Piotrek ruszy na pomoc Melce w 4259. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4257. odcinku „Pierwszej miłości” po jej badaniu USG naciskał, by zrezygnowała z pracy w terenie albo przynajmniej zainstalowała aplikację śledzącą. Melka nie chciała się na to zgodzić i uznała jego obawy za przesadzone. W 4259. odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek nie będzie tracił czasu na dalsze rozmowy. Gdy dowie się, że Melka może być w niebezpieczeństwie, natychmiast wybiegnie z komendy i ruszy jej na pomoc. Będzie liczyć się każda minuta, ponieważ Melka zostanie poważnie ranna w brzuch. Ciężarna będzie walczyła o życie, ale nie wiadomo, czy oda jej się wyjść z tego cało i zdrowo.

Reterska straci kontrolę w 4259. odcinku „Pierwszej miłości”

W tym samym odcinku ważny moment nastąpi również w historii Krystiana (Patryk Pniewski) i Łucji Reterskiej (Anna Samusionek). Krystian spotka się z narzeczoną w Barbarianie, gdzie będzie czekał na rozpoczęcie wieczoru kawalerskiego Huberta. Przy stoliku nieopodal zdecyduje się wreszcie skonfrontować Łucję, a wszystko po tym, jak w 4256. odcinku „Pierwszej miłości” Krystian znalazł w rzeczach Reterskiej folder kliniki w Berlinie z niepokojącą notatką. Później jego podejrzenia jeszcze się nasilą. Teraz nie zamierza już odpuścić. Reterska zostanie postawiona pod ścianą i niestety straci hamulce.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4259. odcinka

Odcinek 4259. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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