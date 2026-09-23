Pierwsza miłość, odcinek 4260: Reterska zatrzymana przez polsko-niemiecką policję. Piotrek będzie chciał ją dopaść - ZDJĘCIA

Reterska zostanie zatrzymana w 4260. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4259. odcinku „Pierwszej miłości” Łucja Reterska została przyparta do muru przez Krystiana (Patryk Pniewski). Mężczyzna wcześniej znalazł w jej rzeczach folder kliniki w Berlinie z niepokojącą notatką, a następnie postanowił skonfrontować narzeczoną. Reterska nie zdołała już spokojnie kontrolować sytuacji.

W 4260. odcinku jej historia zaczyna przybierać jeszcze mroczniejsze barwy. Reterska zostanie zatrzymana przez polsko-niemiecką ekipę policji w Berlinie. Nie spróbuje uciekać ani stawiać oporu. Przeciwnie – będzie zadowolona, że jej zemsta się dokonała. We wcześniejszych odcinkach Łucja w wyniku prywatnego śledztwa miała dowiedzieć się, że to Melka odpowiada za śmierć jej syna Remigiusza.

Piotrek ruszy za Reterską w 4260. odcinku „Pierwszej miłości”

W tym samym czasie Piotrek będzie przeżywał dramat związany z Melką. W 4259. odcinku dowiedział się, że to jego ciężarna narzeczona została ciężko ranna w pustostanie do którego zwabiła ją jej podopieczna Emi, gdzie czekała na nią uzbrojona Reterska.

W 4260. odcinku Piotrek znajdzie Melkę ciężko ranną i wybiegnie z kliniki zrozpaczony. Będzie myślał tylko o jednym – chce dopaść Reterską. Nie zamierza czekać, aż sprawą zajmą się wyłącznie policjanci. Będzie chciał na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4260. odcinka

Odcinek 4260. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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Quiz wiedzy o serialu „Pierwsza miłość”. Dla fanów komplet punktów obowiązkowy! Pytanie 1 z 14 Na rozgrzewkę pytanie o miejsce akcji. Serial powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z: Warszawą Wrocławiem Włocławkiem Następne pytanie