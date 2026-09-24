Pierwsza miłość, odcinek 4264: Kryzys Marysi i Kacpra zbliży ją do Pawła?! Dawne uczucia znów dadzą o sobie znać

Marysia pokłóci się z Kacprem! W 4264 odcinku "Pierwszej miłości" znów nie będą potrafili się dogadać

W 4264 odcinku "Pierwszej miłości" napięcie pomiędzy Marysią i Kacprem po raz kolejny mocno wzrośnie. Tym razem powodem konfliktu stanie się tajemniczy mężczyzna pojawiający się pod szkołą. Marysia nie będzie chciała spokojnie czekać, aż sytuacja sama się rozwiąże. Postanowi działać na własną rękę i rozpocznie własną krucjatę przeciwko facetowi, którego obecność wzbudzi jej poważny niepokój. Kacper nie poprze jednak metod żony. Uzna, że Marysia zachowuje się zbyt impulsywnie i niepotrzebnie sama angażuje się w potencjalnie niebezpieczną sytuację. Nowaczyk będzie próbował przemówić jej do rozsądku, ale zamiast uspokoić Marysię, tylko jeszcze bardziej ją zdenerwuje.

Domańska odbierze bowiem postawę męża jako zwykłą bierność. Sama będzie chciała coś zrobić, podczas gdy Kacper, w jej ocenie jedynie przygląda się całej sprawie. Marysia nie omieszka powiedzieć mu tego wprost. Jedna uwaga w 4264 odcinku "Pierwszej miłości" pociągnie za sobą kolejną i pomiędzy małżonkami wybuchnie następna sprzeczka. Nie będzie to najlepszy moment na taką awanturę. W 4264 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia będzie już bardzo rozdrażniona również sytuacją Melki (Ewa Jakubowicz). Kolejne problemy bliskich zaczną się na siebie nakładać, a Kacper zamiast stać się osobą, przy której żona może spokojnie wyrzucić z siebie wszystkie emocje, sam znajdzie się po drugiej stronie konfliktu.

Marysia w 4264 odcinku "Pierwszej miłości" znajdzie wsparcie u Pawła! Nadal będzie rozumiał ją bez słów?

I właśnie wtedy w 4264 odcinku "Pierwszej miłości" na drodze Marysi ponownie pojawi się Paweł. Krzyżanowski nie będzie musiał długo wypytywać byłej żony, żeby zorientować się, że coś ją gryzie. Marysia dostanie przy nim możliwość spokojnego wygadania się z problemów, które tak mocno ją przytłoczą. Rozmowa szybko pokaże coś, co może być wyjątkowo niewygodne dla Kacpra, a mianowicie fakt, że Marysia i Paweł nadal będą doskonale się rozumieli. Mimo tylu lat, które upłynęły od ich związku, pomiędzy dawnymi małżonkami wciąż będzie istniała wyjątkowa bliskość. Domańska poczuje, że może powiedzieć Pawłowi to, czego chwilę wcześniej nie potrafiła spokojnie wytłumaczyć własnemu mężowi.

Nie będzie przy tym potrzebna żadna wielka deklaracja. W 4264 odcinku "Pierwszej miłości" wystarczy zwykła szczera rozmowa, żeby znów uwidoczniła się różnica między relacją Marysi z Kacprem a tą, która od lat łączy ją z Pawłem. Nowaczyk będzie się z nią kłócił, podczas gdy Krzyżanowski wysłucha jej i pozwoli wyrzucić z siebie całą frustrację. Właśnie to może okazać się dla Marysi najbardziej niebezpieczne. W 4264 odcinku "Pierwszej miłości" Paweł po raz kolejny stanie się osobą, przy której będzie czuła się po prostu swobodnie. A im więcej kryzysów zacznie pojawiać się w jej małżeństwie z Kacprem, tym trudniej będzie ignorować fakt, że przy byłym mężu nadal znajduje spokój i zrozumienie.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4264 odcinka

Odcinek 4264 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

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