Na Wspólnej, odcinki 4276-4279. Julka wraca do ćpania, a Zięba chce sprzedać bar bankowi. Na tym nie koniec dramatycznych zwrotów akcji!

"Na Wspólnej" odcinek 4276. Dramatyczne wyznanie Basi i nowa sojuszniczka w barze Ziębów (7 września)

Ocalała Basia kontaktuje się z Krzysztofem z pożyczonego aparatu i podaje mu swoje współrzędne, błagając o natychmiastowy ratunek. Smolny od razu zawozi ukochaną na szpitalny oddział, gdzie specjaliści oceniają jej stan jako stabilny, zlecając jednocześnie pobranie krwi w celu identyfikacji substancji usypiającej. Kobietę czeka niebawem kluczowa rozmowa ze śledczymi, a największą niewiadomą pozostaje to, czy w końcu zdecyduje się oficjalnie obciążyć swojego byłego męża Andrzeja. W innej części miasta Zdybicka forsuje pomysł przekształcenia lokalu Ziębów w oddział banku, co wywołuje stanowczy sprzeciw Honoraty i Romana, których błyskawicznie wspiera w działaniach Michał. Zrezygnowany Włodek wyznaje Brzozowskiemu, że po odejściu Marii brakuje mu jakiejkolwiek motywacji do prowadzenia rodzinnego biznesu. Nadzieję przywraca pojawienie się nowej znajomej z samolotu, Doroty, pragnącej zaangażować się w ratowanie kultowej gastronomii. Z kolei Teresa poszukuje mocnych wrażeń do swojej powieści i angażuje specjalistę od erotycznych gadżetów, namawiając Danutę do roli przyzwoitki. Splot okoliczności sprawia, że do nietypowego spotkania dołącza również Marek.

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wielka woda" "Rojst" "Aniela" Następne pytanie

"Na Wspólnej" odcinek 4277. Kłopoty Julki z nałogiem i telewizyjna spowiedź Andrzeja Brzozowskiego (8 września)

Złudne nadzieje Igora na błyskawiczne wyzdrowienie Julki brutalnie zderzają się z rzeczywistością po dwutygodniowej abstynencji nastolatki. Dziewczyna ma wrócić do szkolnej rutyny, jednak ignoruje zajęcia i w tajemnicy rusza na spotkanie z dilerem po kolejną dawkę substancji. Gdy ojciec po południu odbiera latorośl, zauważa wyraźne oznaki silnego odurzenia, co stawia go w niezwykle trudnym i bolesnym położeniu. W przestrzeni publicznej wybucha potężny skandal za sprawą rzekomo zaginionej żony Gwiazdy, Marceliny, która na żywo przeprowadza medialną rozmowę z Andrzejem Brzozowskim. Skruszony prorektor otwarcie przyznaje się przed kamerami do handlu dyplomami, co natychmiast skutkuje policyjną interwencją oraz aresztowaniem Jana Ryby. Pokonana Sandra zmuszona jest do opuszczenia redakcji, a sam Andrzej w asyście swoich synów dobrowolnie stawia się na komendzie. W wątku obyczajowym Danuta gęsto tłumaczy mężowi niezręczną intrygę z udziałem Teresy, podczas gdy Janusz podczas piwa z Markiem nieświadomie przyprowadza Halinkę. Sama Teresa realizuje z kolei śmiałą wizję randki, oczekując w hotelowym pokoju na Rafała w bardzo wyzywającej stylizacji oraz różowej peruce.

"Na Wspólnej" odcinek 4278. Przemoc w rodzinie Kalskich i desperacki krok Igora Nowaka (9 września)

Napięta atmosfera u Kalskich osiąga temperaturę wrzenia, kiedy Greg wciąż wypomina żonie koszty związane z niedawną kolizją drogową. Motywowana przez córkę Jagodę, Ewelina postanawia zawalczyć o własną niezależność i zwraca się do Weroniki z prośbą o pomoc w zdobyciu legalnego zatrudnienia. Sama informacja o chęci usamodzielnienia się żony doprowadza Grega do szału, co kończy się wyjątkowo bolesnym i dramatycznym atakiem na kobietę. Równolegle Igor zmuszony jest do podjęcia radykalnej decyzji o zamknięciu odurzonej i bardzo agresywnej Julki w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień. Zrozpaczony ojciec ze stoickim spokojem przyjmuje okrutne obelgi odrzucającej pomoc córki, po czym potajemnie korzysta z jej telefonu, by namierzyć dostawcę narkotyków. W tym samym czasie Agnieszka spotyka się z Tworkowskim, znanym jako „Żaba”, który lobbuje za skierowaniem swojego przebywającego w poprawczaku brata Tomka do prac przy miejskiej zieleni. Prawniczka z dużą niepewnością przystaje na tę propozycję, wobec czego Hebel deklaruje ścisły nadzór nad nastolatkiem, podczas gdy Seba w trudnych bólach rozpoczyna prowadzenie treningów koszykarskich dla trudnej młodzieży.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Powrót Julii z córką Dimy z Ukrainy w kolejnym sezonie. Przekaże Magdzie dramatyczne wieści o mężu

"Na Wspólnej" odcinek 4279. Weronika interweniuje w sprawie Eweliny, a Marta walczy o renomę stacji (10 września)

Zaniepokojona milczeniem Eweliny Weronika udaje się do jej posiadłości i zastaje przyjaciółkę w fatalnym stanie fizycznym po brutalnym ataku męża. Roztocka bez wahania zabiera poturbowaną ofiarę pod swój dach i dzieli się wstrząsającą prawdą z Lwem, który początkowo nie potrafi uwierzyć w bestialstwo Kalskiego. Agresor szybko pojawia się na miejscu, kłamliwie tłumacząc irracjonalne zachowanie żony działaniem silnych leków. Tymczasem Hebel rzetelnie wywiązuje się ze złożonej obietnicy i bacznie obserwuje Tomka wykonującego powierzone mu zadania. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy zjawia się „Żaba” i nakazuje bratu uszkodzenie kamer w pobliskim kantorze wymiany walut. Przed dokonaniem przestępstwa chłopaka powstrzymuje błyskawiczna reakcja Ryszarda, co wywołuje gniew starszego z braci, a w Heblu rodzi przeczucie nadchodzącej, otwartej konfrontacji między dobrem a zdemoralizowanym światem przestępczym. Przebywająca na macierzyńskim urlopie Marta z oburzeniem odkrywa, że jej stacja zaprosiła do programu telewizyjnego znanego oszusta kryptowalutowego w charakterze eksperta. Dziennikarka natychmiast alarmuje Baliszewskiego, który nie widzi innego wyjścia i każe jej osobiście zdemaskować hochsztaplera podczas audycji na żywo.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Pożegnanie Doroty i Bartka w nowym sezonie! Będzie już chciała wyrwać się z siedliska w Grabinie - ZDJĘCIA