M jak miłość. Powrót Julii z córką Dimy z Ukrainy w kolejnym sezonie. Przekaże Magdzie dramatyczne wieści o mężu

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-09-03 14:02

Julia (Marta Chodorowska) wróci do Polski w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach, ale już bez Dimy (Michaił Pszeniczny). Malickiej będzie towarzyszyła córka lekarza, Nadia (Mira Fareniuk), którą całym sercem pokochała Magda (Anna Mucha). To właśnie Budzyńska spotka się z Julią, Nadią oraz nowonarodzoną córeczką prawniczki w nowych odcinkach "M jak miłość", ale chyba nie spodziewa się, co padnie z ust Malickiej... Prawniczka przekaże dramatyczne wieści o swoim mężu!

Nagły powrót Julii i Nadii do Polski w nowym sezonie "M jak miłość"

Julia nie zniknie z życia Budzyńskich w nowym sezonie "M jak miłość". Co prawda, wyjechała z mężem i jego córką do Ukrainy, gdzie trwa wojna i jest naprawdę niebezpiecznie. Malicka powróci do życia Budzyńskich i osobiście spotka się z Magdą. Będzie miała pod opieką Nadię, ale Dima nie pojawi się w kraju. Budzyńska pozna prawdę na temat tego, co dzieje się z lekarzem. 

Julia przekaże Magdzie dramatyczne wieści o Dimie w 1944 odcinku "M jak miłość" 

Podłamana Julia wcale nie przyjedzie do Polski z dobrymi informacjami. W oczach prawniczki wyjazd do Ukrainy okaże się sporym błędem. Malicka zwierzy się Magdzie w ogrodzie na Deszczowej, gdzie Budzyńska zbierze swoich gości. Warto wspomnieć, że wraz z Julią i Nadią do Polski przyleci także malutka córeczka kobiety. Julia, która jakiś czas myślała, że nie może mieć dzieci, urodziła pierwsze dziecko i będzie wychowywała je wraz z mężem w jego ojczyźnie. Jak wyzna Budzyńskiej, sytuacja na froncie mocno ją wystraszy, a Dima rzekomo w całości poświęci się pracy, ratowaniu ludzkiego życia i walce o wolność ojczyzny, a przede wszystkim o zdrowie rodaków. 

Chociaż zaangażowanie Dimy będzie godne podziwu, Julia nie ukryje, że coraz bardziej się boi, a co najważniejsze... w ogóle nie będzie szczęśliwa! To już poważna sprawa, bo przecież miała odnaleźć miłość i spokój, a u boku Dimy wcale się tak nie zadzieje...

Julia wraz z córkami powróci do Polski na stałe?

Czy Malicka zostawi męża w Ukrainie i wróci do Polski? Teraz ma się o kogo bać, bo przecież nie dość że wychowuje Nadię, to jeszcze dba o los malutkiej córeczki. To poważna sprawa, w której Magda okaże Malickiej wsparcie. Jednak ostateczna decyzja Julii na temat powrotu do Polski nie jest taka prosta. Szczególnie patrząc na upór Dimy. 

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