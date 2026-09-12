M jak miłość, odcinek 1939: Marysia wpadnie w histerię po wypadku! Artur nawet nie zainteresuje się żoną - ZDJĘCIA

Marysia cudem przeżyje wypadek w 1939 odcinku "M jak miłość", a Artur z kochanką?

Początkowo w 1939 odcinku "M jak miłość" nic nie będzie zapowiadało, że na drodze pod Grabiną rozegra się dramat, a Marysia i Agnes spojrzą śmierci w oczy! O poranku córka Artura zaproponuje Rogowskiej podwózkę do pracy w przychodni. Nagle z przeciwnej strony nadjedzie rozpędzony, który znajdzie się na ich pasie. Przekroczy szybkość i nagle zajedzie drogę kobietom, przy okazji niemal wpadając także na rowerzystę

Za kierownicą sportowego auta będzie siedział Dominik Walat, ten sam, który przed rokiem spowodował wypadek Franki i Pawła (Rafał Mroczek), kiedy wracali z Grabiny do Warszawy. To właśnie przez niego Franka zmarła, bo pęknięcie tętniaka aorty nastąpiło wskutek operacji po tym wypadku.

Na szczęście tym razem w 1939 odcinku "M jak miłość" Agnes odbije kierownicę i ostro zahamuje! Skończy się na strachu, bo żadnej z kobiet nic się nie stanie. Ale kiedy Marysia podejdzie do kierowcy zielonego pojazdu od razu rozpozna w nim młodego Walata! Na widok zabójcy Franki wpadnie w taką furię, że Agnes z trudem ją powstrzyma przez atakiem na chłopaka!

- Przez pana moja synowa straciła życie! Mało ci jeszcze? Moja synowa nie żyje, wiesz o tym?! Zmarła po wypadku, który spowodowałeś!

W tym czasie Artur nawet nie zainteresuje się losem żony... Będzie skupiał się tylko na kochance Joannie (Dominika Sakowicz).

Walat zatrzymany przez policję w 1939 odcinku "M jak miłość"

Dopiero kiedy w 1939 odcinku "M jak miłość" nadjedzie policja, Marysia zdoła się trochę uspokoić. Natalka (Dominika Suchecka) i Rafał (Jakub Kucner) zatrzymają Walata za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Bo taki wyrok usłyszał po wypadku Zduńskich! Policjanci uprzedzą Marysię i Agnes, że tym razem Walat się nie wywinie od więzienia.

Zabójca Franki w 1939 odcinku "M jak miłość" trafi do aresztu, po drodze wdając się funkcjonariuszami w szarpaninę. I straszyć ich swoim ojcem!

- Mówiłem, że jestem trzeźwy!

- Ale nie wspomniał pan, że ma pan zakaz prowadzenia pojazdów na pięć lat… Prawomocny od roku!

- Jest pan podejrzany o przestępstwo z artykułu 244 kodeksu karnego. Zostaje pan zatrzymany w celu przeprowadzenia czynności… Samochód również zatrzymujemy. Proszę kluczyki...

- Mój ojciec zaraz tu będzie, już jedzie!

- Może przyjechać prosto na komisariat. Kluczyki i do radiowozu!

- Zostawcie mnie! Mój ojciec... On wam zaraz pokaże!!!

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Paweł zaplanuje zemstę na zabójcy Franki w 1939 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do domu w Grabinie w 1939 odcinku "M jak miłość" Marysia i Agnes postanowią ukryć przed Pawłem, że zabójca Franki znów spowodował wypadek. Jednak Zduński trafi w internecie na artykuł o piracie drogowym z Lipnicy, który znów wsiadał za kierownicę. Zobaczy też filmik z jego zatrzymania! Kiedy pozna prawdę, zadzwoni do matki, robiąc jej wymówki, że zataiła to przed nim.

- Mamo! On zabił Frankę! A teraz prawie zabił ciebie i Agnes - krzyknie Paweł.

- Paweł, posłuchaj, on się z tego nie wywinie… Mamy go z głowy na dobrych parę lat… Po tym, jak szarpał się z Rafałem, pewnie do sprawy nawet nie wyjdzie z aresztu… - wtrąci się Agnes.

Jednak nawet te słowa Agnes w 1939 odcinku "M jak miłość" nie uspokoją Pawła, który popatrzy na zdjęcie Walata i zapowie, że na niego "poczeka".

Kiedy 1939 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1939 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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