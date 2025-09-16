M jak miłość, odcinek 1875: To on spowoduje wypadek Franki i Pawła. Podły Dominik zostawi Zduńskich na śmierć - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Franki i Pawła z synem Antosiem z Grabiny do Warszawy w 1875 odcinku "M jak miłość" skończy się makabrycznym wypadkiem z winy młodego Walata! Jak dojdzie do tragedii na leśnej drodze? Szalejący quadem po wsi Dominik kolejny raz udowodni, że czuje się zupełnie bezkarny, że za nic ma bezpieczeństwo swoje, innych mieszkańców Grabiny, a nawet każdemu, kto stanie mu na drodze.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1876: Paweł nie zobaczy umierającej Franki i ich syna po wypadku. Nic nie będzie pamiętał - ZDJĘCIA

Sprawca wypadku Franki i Pawła bezkarny w 1875 odcinku "M jak miłość"

Bartosz Surówka w ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" zapowiedział, że sprawca wypadku Franki i Pawła nie przyzna się do winy! Mało tego, nie będzie żadnych dowodów na to, że to właśnie przez Walata samochód Zduńskich wypadnie z drogi, przewróci się na pobocze i uderzy w drzewo.

M jak miłość. To on spowoduje wypadek Franki i Pawła. Cwany bogacz Walat zostawi Zduńskich na śmierć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość odcinek 1875 ZWIASTUN. Marzenia Franki i Pawła przerwie makabryczny wypadek! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Dominik jest taką postacią, która lubi wsadzić kij w mrowisko. Jest dzieciakiem nowobogackim. Na pewno czuje się lepszy. Może robić praktycznie co chce. Nie dotykają go konsekwencje, ponieważ ma bogatego ojca. Patrzy na inne osoby z góry. Ten sport ekstremalny, którym jest jazda na quadzie, jest to coś, dzięki czemu może go ktoś podziwiać. I czuć ten "szacun", że on robi coś niebezpiecznego. Popisuje się przed dziewczynami, żeby być fajnym...

To dlatego dojdzie do wypadku Franki i Pawła pod Grabiną w 1875 odcinku "M jak miłość"

W 1875 odcinku "M jak miłość" marzenia Franki i Pawła o nowym życiu w Grabinie, przeprowadzce na wieś, budowie domu, w którym mogliby wychowywać Antosia, legną jednak w gruzach. Wystarczy kilka sekund, by piękne plany Zduńskich zamieniły się w koszmar. Pod Grabiną z lasu wyjedzie nagle na drogę rozpędzony quad, prowadzony przez Dominika Walata.

A kiedy Paweł w 1875 odcinku "M jak miłość" spróbuje quada wyminąć, jego auto wypadnie z drogi i dojdzie do wypadku. Walat wyjdzie z całej sytuacji bez szwanku, ale samochód Zduńskich zostanie kompletnie zniszczony. Mało tego, ciężko ranni Franka, Paweł i ich syn Antoś zostaną uwięzieni w roztrzaskanym pojeździe.

Czy Franka, Paweł i ich syn zginą w 1875 odcinku "M jak miłość"?

Wystraszony Dominik podejdzie do wraku samochodu, lecz gdy w 1875 odcinku "M jak miłość" zauważy, że kierowca i pozostali pasażerowie stracili przytomność od razu ucieknie. Upewni się jednak, że nikt go nie widział, że nie ma żadnych świadków drogowej masakry. Walat nie zadzwoni na numer alarmowy, nie udzieli rannym Zduńskim pomocy. Zostawi ich na pewną śmierć...

Na szczęście Franka, Paweł i ich syn nie zginą. Cała trójka w 1876 odcinku "M jak miłość" trafi do szpitala w Gródka. Zduński i Antoś wyjdą z wypadku cało, ale Franka będzie w krytycznym stanie i czeka ją poważna operacja.