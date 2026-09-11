M jak miłość, odcinek 1940: Majka znów zabawi się Mateuszem, bo Tomek ją wystawi! Zniszczy nowy związek Mostowiaka - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-11 20:53

W 1940 odcinku "M jak miłość" Majka (Matylda Giegżno) znów nie będzie wiedziała, czego chce! Tomek (Chris Cugowski) udowodni kolejny raz, że po narodzinach jego syna, przestała się dla niego liczyć. Ale mimo to nie zostawi niewiernego chłopaka. Jakby tego było mało w 1940 odcinku "M jak miłość" Majka narobi nadziei Mateuszowi (Rafał Kowalski), że ich przyjaźń to dla niej coś więcej. I zniszczy związek Mostowiaka z Bogną (Sherazade Wolff). Sprawdź, co się wydarzy!

Majka nie zostawi Tomka, ale w 1940 odcinku "M jak miłość" przeczepi się do Mateusza!

Związek Majki i Tomka w 1940 odcinku "M jak miłość" zawiśnie na włosku z powodu dziecka, które ma ze swoją byłą kochanką, Justyną! Od narodzin syna Kubicki więcej czasu będzie poświęcał nowej rodzinie, a Majka pójdzie w odstawkę. Znów rozczaruje Majkę, gdy nagle odwoła wizytę u jej rodziny, by zawieźć syna do lekarza. Odtrącona dziewczyna straci w końcu cierpliwość i zacznie robić mu wymówki.

- Tomek, wiesz że to nie jest w porządku?

- Będziesz robiła mi wyrzuty, bo młody jest chory?

- Nie, nie! Dobrze wiesz, że to nie o to chodzi! Moja siostra olewa teraz szkołę. Miałeś z nią pogadać! Jesteś chłopakiem jej starszej siostry, wiesz jaki to jest autorytet dla niej?

- Dobrze, ale ja nie powiedziałem, że nie pojadę, tylko nie możemy pojechać po południu? W czym problem?

- W tym, że po południu jestem w bistro i nie mogę!

- Nie wiem, to powiedz, że coś ci wypadło!

- Nie Tomek! Świat tak nie działa! Gadaliśmy o tym setki razy! Super, że masz dziecko, super, że próbujesz to wszystko jakoś poukładać, ale gdzie w tym wszystkim jest ja?

- Pojedziemy w sobotę przyszłą. Porozmawiam z twoją siostrą i wszystko będzie dobrze, ok?

Zaślepiona miłością Majka na wszystko się zgodzi, bo w 1940 odcinku "M jak miłość" nie odważy się podjąć decyzji o rozstaniu. Tomek jest jej pierwszym chłopakiem, są razem od początku studiów na WAT i cały czas łudzi się, że kiedyś wezmą ślub. Jednocześnie Majka pozwoli na to, że Mateusz zakochiwał się w niej coraz bardziej. Jakby nie dostrzegała tego, że Mostowiak traktuje ją nie jak zwykłą przyjaciółkę. 

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Majka przyciągnie Mateusza do siebie w 1940 odcinku "M jak miłość" i zada mu jedno pytanie!

Zachowanie Majki wobec Mateusza w 1940 odcinku "M jak miłość" sprawi, że zakochany Mostowiak będzie cały czas miał nadzieję. Kiedy zobaczy, jak Mateusz i Bogna się całują, zrobi się o niego zazdrosna. A wieczorem przed bistro pójdzie o krok dalej. Czule dotknie kołnierzyka jego koszuli, przyciągnie go do siebie i zapyta:

- Myślałam o tym, co powiedział Michał... Że są takie spotkania, które zmieniają całe życie. Też tak uważasz?

- Dlaczego pytasz?

- Nie wiem...

Bogna zostawi Mateusza przez Majkę w 1940 odcinku "M jak miłość"

Świadkiem tej sceny w 1940 odcinku "M jak miłość" będzie Bogna, która właśnie przez Majkę zostawi Mateusza! Kiedy Mostowiak zostanie bez dziewczyny, przyjaciółka nie pozna prawdy, że to z jej winy Bogna się wycofa z tego związku.

- A co ty tu robisz jeszcze? Gdzie Bogna?

- Coś jej wypadło...

- No patrz, to tak jak Tomkowi...

Kiedy 1940 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1940 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 15 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

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