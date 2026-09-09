Sylwia odchodzi z M jak miłość. To ostatnia scena z Hanną Turnau! Wiemy, co się z nią stanie - ZDJĘCIA

Co się stanie z Sylwią w "M jak miłość"? Hanna Turnau ostatni raz zagra ją w 1939 odcinku!

Po czterech latach w obsadzie "M jak miłość" Hanna Turnau pożegna się z rolą Sylwii Kosteckiej w przykrych okolicznościach. Nic nie będzie wskazywało na odejście Sylwii, a jednak nadejdzie moment, w którym zda sobie sprawę, że jej życie u boku Adama Wernera (Jacek Kopczyński), szalony związek, jaki tworzą od kilku lat, nie jest tym, czego ona oczekuje.

Zanim w 1939 odcinku "M jak miłość" Sylwia odejdzie od Wernera już na zawsze, podzieli się swoimi wątpliwościami z najlepszą przyjaciółką, Julią Malicką (Marta Chodorowska), która obecnie mieszka z mężem Dimą (Michał Pszeniczny) i córkami we Lwowie.

- Nie wiem, co ja mam robić. Mam wrażenie, że to, co jest między nami, to nie jest prawdziwe życie, tylko jakiś cyrk. A jak teraz odejdę, to już nie będzie odwrotu. Nie wiem co robić... Tak mi ciebie brakuje - powie Sylwia.Zobacz też: M jak miłość. Zmiany w obsadzie jesienią! Oni odejdą z serialu w tym sezonie - ZDJĘCIA

Dlaczego Sylwia odejdzie od Wernera w 1939 odcinku "M jak miłość"?

Akurat tego dnia w 1939 odcinku "M jak miłość" Adam podsunie jej intercyzę do podpisania. W oficjalnym dokumencie Werner dokładnie określi, jak widzi Sylwię w roli matki i jaki kształt ma mieć ich rodzina. Co więcej, zamówi nawet dla nic rodzinny samochód i uprzedzi, że zmieszczą się tam nawet trzy dziecięce fotelki.

- Idealnie byłoby mieć trójkę dzieci - dwóch chłopców i dziewczynkę... Taką naszą małą księżniczkę... - rozmarzy się Werner.

- Imiona też wybrałeś?

- Tak, Anitka, Jędrzejek i Kamilek... Ale możemy renegocjować. Tę intercyzę również. To jest tylko wstępny draft. Na przykład w paragrafie...Nagle Sylwia w 1939 odcinku "M jak miłość" przerwie Adamowi, zanim ten zabrnie za daleko. I poinformuje partnera, że to koniec ich związku, że wyjeżdża do Niemiec i już do niego nie wróci.

- Adaś, błagam cię, czy ty możesz się na chwilę zamknąć? Do ciebie to naprawdę nie dociera? Ja dostałam świetną propozycję pracy w Berlinie. Tutaj mogę tylko pomarzyć o takiej robocie. Ja chcę przyjąć tę pracę...- A co ze mną? Z naszymi dziećmi? - zapyta zdruzgotany Werner, lecz nie dostanie odpowiedzi. W oczach Sylwii pojawią się łzy, lecz nie zmieni swojej decyzji.

Taka będzie ostatnia scena z Sylwią w 1939 odcinku "M jak miłość"

Ostatnia scena z Sylwią w 1939 odcinku "M jak miłość" będzie bez pożegnania z Adamem. Kiedy ukochana Wernera spakuje walizkę i opuści jego dom, on będzie rozpaczał w domu przyjaciela Kamila (Marcin Bosak) i Anity (Melania Grzesiewicz).

Kiedy 1939 odcinek "M jak miłość" w telewizji?

Odcinek 1939 "M jak miłość" będzie miał premierę w telewizji w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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