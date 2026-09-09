M jak miłość, odcinek 1944: Julia usłyszy tragiczną wiadomość! Dima zginie na Ukrainie? - ZDJĘCIA

Dima wróci na front w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Julia dotrzyma słowa, danego Magdzie i wraz z córkami wróci z Ukrainy, gdy zrobi się tam naprawdę niebezpiecznie. Malicka bez wahania spakuje siebie, Nadię i Ulę i ruszy do mieszkania Budzyńskich, które oczywiście małżonkowie przed nimi otworzą. Szczególnie, że dziewczyny nie zjawią się tam bez powodu.

W 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Malicka przyzna Budzyńskiej, że wcale nie jest na Ukrainie ani szczęśliwa, ani bezpieczna. Tym bardziej, że Dima wcale nie będzie pracował w szpitalu tylko sam znów wyrwie się na front i będzie ryzykował własnym życiem, przez co i ona będzie żyć w ciągłym strachu.

Julia odbierze dramatyczny telefon w 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Zwłaszcza, gdy w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach odbierze jeszcze dramatyczny telefon u Kingi i Piotrka (Marcin Mroczek) na Deszczowej, gdzie zabierze ich Magda, licząc na radosne popołudnie w ogrodzie Zduńskich,. Szczególnie, że przecież nie będą już mieli swojego siedliska, gdzie do tej pory ich gościli. Ale niestety nie wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Wszystko przez to, że w pewnym momencie w 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, gdy Magda tymczasowo przejmie opiekę nad córkami Dimy - Nadią i Ulą, do Julii zadzwoni telefon. Oczywiście, Malicka natychmiast go odbierze, a jej mina, podobnie jak stojącej obok Kingi, nie będzie zwiastować niczego dobrego. Co takiego usłyszy zatem prawniczka?~

Malicka zostanie wdową w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Julia dowie się o wypadku Dimy? Czy Ukrainiec znów poświęci się w imię ojczyzny? Czy zginie w ostrzale, tak jak jego pierwsza żona, a matka Nadii? A może będzie miał więcej szczęścia i tym razem także przeżyje?

A może tym razem w 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej już nie? Czy Malicka usłyszy o śmierci męża i zostanie sama z jego straszą córką Nadią i malutką Ulą? Czy Magda znów przejmie opiekę nad jego dziećmi, ale tym razem już na dłużej? Odwiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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