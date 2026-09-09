M jak miłość, odcinek 1944: Magda znów pokocha cudze dziecko? Przygarnie kolejną córeczkę, bo sama nie może mieć dzieci? - ZDJĘCIA

Magda pozna córkę Julii w 1944 odcinku "M jak miłość"

Powrót Julii do Polski będzie jednym z ważniejszych wydarzeń nowych odcinków „M jak miłość”. Malicka zjawi się w 1944 odcinku serialu razem z Nadią (Mira Fareniuk) i swoją małą córeczką Ulą (Gustaw Wyszkowski). Tym razem zabraknie jednak Dimy (Michaił Pszeniczny). Mężczyzna zostanie w Ukrainie, gdzie po przeprowadzce rodziny będzie mocno zaangażowany w pracę lekarza w skąpanej wojną ojczyźnie.

Wizyta na Deszczowej szybko przywoła wspomnienia sprzed wyjazdu Julii, Dimy i Nadii. Przecież jeszcze niedawno Magda była niezwykle blisko z dziewczynką, która trafiła pod jej opiekę w bardzo trudnych okolicznościach. Nadia nie miała przy sobie nic, a początkowo nie było nawet wiadomo, gdzie znajduje się jej ojciec. Budzyńska zaopiekowała się nią i z czasem dziewczynka stała się dla niej kimś znacznie więcej niż tylko podopieczną. Nadia mieszkała z Magdą i Andrzejem (Krystian Wieczorek) w Siedlisku, a Budzyńska bardzo mocno się z nią związała. Sytuacja skomplikowała się, gdy do życia córki wrócił Dima. Mężczyzna przez pewien czas był zauroczony Magdą, ale ona pozostała wierna Andrzejowi. Ostatecznie Dima związał się z Julią, a relacje między Malicką i Budzyńską również się ułożyły.

Nagły powrót Julii z Nadią i Ulą do Polski to nie przypadek

Później, w 1903 odcinku „M jak miłość” Julia i Dima wzięli ślub, a później razem z Nadią wyjechali do Lwowa. Planowali rozpocząć tam nowe życie, założyć rodzinę i wychowywać wspólne dziecko. Dima miał wrócić do pracy w szpitalu, a Julia zapewniała Magdę, że będzie dbała o Nadię i w razie problemów zawsze będą mogli wrócić do Polski.

Teraz okaże się jednak, że życie w Ukrainie wcale nie będzie dla Julii łatwe. Podczas wizyty na Deszczowej Malicka zacznie mówić o swojej sytuacji, a z jej słów będzie wynikało, że nie jest tam szczęśliwa. Dima będzie bardzo dużo pracował jako lekarz, a dodatkowo sytuacja w kraju sprawi, że życie rodziny nie będzie spokojne. Wszystko zacznie wskazywać na to, że Julia coraz poważniej rozważny powrót do Polski.

Magda nie może mieć dzieci, dlatego tak chętnie zajmie się córką Julii

Tymczasem Magda w 1944 odcinku „M jak miłość” wyjątkowo ciepło przyjmie Ulę. Na zdjęciach z Deszczowej Budzyńska będzie siedziała z córeczką Julii na kolanach, wyraźnie zadowolona, podczas gdy obok niej znajdzie się Nadia. Widok Magdy z małą dziewczynką natychmiast może przywołać historię jej relacji z Nadią. Czy Ula również stanie się dla Budzyńskiej kimś wyjątkowym? Magda od dawna nie może mieć własnych dzieci przez bardzo poważne problemy z sercem i przebyty przeszczep, dlatego więź z Nadią była dla niej tak ważna. Tym razem sytuacja będzie jednak zupełnie inna. Ula ma przecież kochającą biologiczną mamę i ojca, który nadal będzie mieszkał w Ukrainie. Nie oznacza to więc, że Magda będzie mogła po prostu zastąpić Julii miejsce przy córce. To jednak pewne, że Budzyńska chętnie pomoże Julii, Nadii oraz Uli odnaleźć się w Polsce.