M jak miłość, odcinek 1944: Nowa kobieta w życiu Wernera! Piękna Oliwia zastąpi mu Sylwię? - ZDJĘCIA

Pani Ola zacznie się martwić o porzuconego Adama w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Werner wciąż nie będzie mógł się pozbierać po bolesnym rozstaniu z Sylwią. I nic dziwnego, bo ukochana odejdzie akurat wtedy, gdy on zrozumie, że chce wziąć z nią ślub i stworzyć z nią prawdziwą rodzinę.

Do tego stopnia, że przygotuje już intercyzę, zakupi nowy rodzinny samochód z trzema fotelikami, a także wybierze już nawet imiona dla ich dzieci. Tyle tylko, że wtedy Kostecka oznajmi mu, że wyjeżdża do Berlina, skąd otrzyma atrakcyjną ofertę pracy. A zrozpaczony Werner znów zostanie sam.

W 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Adam pogrąży się w jeszcze większym kryzysie, a pani Ola (Ewa Kolasińska) będzie miała pełne ręce roboty, aby prawnik nie wpadł w sidła kolejnej femme fatale lub oszustki. Szczególnie, że zrozpaczony Werner od razu zacznie topić smutki w alkoholu, przez co stanie się łakomym kąskiem dla kobiet.

Werner pozna seksowną Oliwię w 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Tym bardziej, że w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach pijany Werner nie zatrzyma się na Budzyńskich, którym zniszczy romantyczny wieczór. I choć Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) spróbują go wesprzeć, tak jak wcześniej Anita (Melania Grzesiewicz) z Kamilem (Marcin Bosak), to jednak Werner pójdzie dalej w tango.

I w ten sposób w 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej już nieźle porobiony i kompletnie załamany wyląduje w barze, gdzie ponownie nie będzie żałował sobie alkoholu. Jednak i tam nie będzie zbyt długo narzekał na samotność, bo prędko pozna seksowną Oliwię. Czy zatem to właśnie ona zastąpi mu Sylwię? Czy to z nią stworzy wymarzony dom i założy upragnioną rodzinę?

Adam i Oliwia będą razem w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Niekoniecznie, bo już w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach spełnią się najgorsze obawy pani Oli i pijany Adam znów wpadnie w kłopoty. I to właśnie przez Oliwię. Do czego tym razem posunie się zdesperowany prawnik? I jak wpłynie to na jego dalszą relację z nowo poznaną dziewczyną, jeśli po tym wszystkim taka w ogóle będzie?

Czy w 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Werner odnajdzie nową miłość? A może jeszcze będzie musiał na to poczekać lub po prostu zmienić swoją strategię? Przekonamy się już niebawem!

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