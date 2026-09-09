Dziedzictwo, odcinek 1030: Sinana będą dręczyły wyrzuty sumienia, więc zrobi wszystko, aby uratować Ezgi - ZDJĘCIA

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Ezgi udaje bezpłodność. Nowa intryga w 1030. odcinku „Dziedzictwa”
Ezgi i Isil wciąż bezlitośnie mieszają w życiu Sinana, chcąc rozbić jego relację z gosposią Aynur. Ich knucia przybierają coraz bardziej drastyczny obrót. W jednym z poprzednich odcinków fałszywa informacja o próbie samobójczej Ezgi zepsuła romantyczną kolację, na której Sinan i Aynur mieli wyznać sobie miłość. W 1030. odsłonie „Dziedzictwa” widzowie zobaczą kolejną manipulację. Ezgi oświadczy Sinanowi, że z powodu rzekomego urazu straciła bezpowrotnie szansę na macierzyństwo.
Kłamstwo o bezpłodności to jej nowa strategia na utrzymanie mężczyzny blisko siebie. Zamiast pogodzić się z rozstaniem, kobieta postanowi zagrać na jego poczuciu winy i odpowiedzialności. Rozpaczliwe udawanie ma przekonać Sinana, że Ezgi pilnie potrzebuje jego wsparcia i opieki.
Sinan szuka specjalisty. Dramatyczne chwile w 1030. odcinku „Dziedzictwa”
Symulując załamanie, Ezgi będzie błagać byłego narzeczonego, by jej nie opuszczał. Sinan, nie mogąc znieść wyrzutów sumienia, ulegnie jej łzom. W 1030. odcinku „Dziedzictwa” odłoży na bok własne szczęście i w całości poświęci się poszukiwaniu pomocy. Mężczyzna znajdzie lekarza, który rzekomo może uratować płodność Ezgi. Jego determinacja dowiedzie, jak głęboko uwierzył w wymyśloną przez kobietę historię i jej fikcyjny dramat.
Kiedy oglądać 1030. odcinek „Dziedzictwa”?
Nowe odcinki telenoweli „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia o 16:00 w TVP1. Odcinek oznaczony numerem 1030 trafi na antenę 16 września 2026 roku. Dodatkowo wszystkie wyemitowane już części są udostępniane widzom na platformie TVP VOD.
O czym opowiada serial „Dziedzictwo”? Poznaj obsadę
Turecka telenowela „Dziedzictwo” (w oryginale „Emanet”) to opowieść pełna miłości, rodzinnych dramatów i przeciwności losu. Głównym wątkiem pierwszych sezonów są losy małego Yusufa, który po stracie rodziców zamieszkuje z oschłym wujem Yamanem. Sytuacja ulega zmianie, gdy chłopcem zaczyna opiekować się jego ciotka Seher. Wbrew intrygom i początkowej wrogości, Yaman i Seher zakochują się w sobie, tworząc dla Yusufa prawdziwy dom.
W kolejnych seriach fabuła staje się jeszcze bardziej dramatyczna. Yaman Kırımlı ponosi śmierć, a ciężar opieki nad dzieckiem przejmuje Nana Maryam, kontynuując jego dziedzictwo.
Sytuacja Nany komplikuje się, gdy grozi jej deportacja. Aby uchronić Yusufa przed kolejną stratą i zatrzymać kobietę w kraju, do akcji wkracza Poyraz, proponując jej fikcyjne małżeństwo. Ten zaaranżowany związek z rozsądku rodzi zupełnie nowe emocje, napięcia i niespodziewane relacje.
W obsadzie serialu „Dziedzictwo” znaleźli się m.in.:
- Halil İbrahim Ceyhan (Yaman Kırımlı)
- Sıla Türkoğlu (Seher Kırımlı)
- Nanuka Stambolishvili (Nana)
- Nik Xhelilaj (Poyraz)
- Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)