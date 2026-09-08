Splątane losy, odcinek 42: Halil zostanie zmuszony do zapłaty! Remzi zagrozi, że ujawni jego sekret

Halil ofiarą bezwzględnego szantażysty w 42. odcinku „Splątanych losów”

Kolejne kłopoty spadną na głowę Halila w 42. odcinku serialu „Splątane losy”. Bohater poinformuje Münevver o zwolnieniu Remziego, tłumacząc to brakiem jakichkolwiek postępów w misji poszukiwania Yasemin oraz Pakize. To jednak zaledwie ułamek prawdy. Halil nieustannie zataja przed Münevver fakt, że jej córka znajduje się w śpiączce. Remzi, doskonale znając ten mroczny sekret, postanowi wyciągnąć z niego korzyści. Zażąda okupu w zamian za milczenie, a w razie braku zapłaty obieca, że wszystko opowie Münevver.

Tym samym Halil znajdzie się w niezwykle ryzykownym położeniu. Zgoda na warunki Remziego oznacza konieczność opłacenia jego milczenia z własnej kieszeni. Z kolei odrzucenie żądań szantażysty doprowadzi do tego, że Münevver bezpośrednio dowie się o dramatycznym stanie zdrowia swojej córki.

Romans Yasemin i Buraka pod lupą. Kobiety planują spisek w 42. odcinku „Splątanych losów”

Widzowie 42. odsłony „Splątanych losów” zobaczą również serię zawirowań wokół Yasemin i Buraka. Zakochani wciąż usilnie starają się ukrywać swoje uczucia przed resztą świata. Ich nietypowe zachowanie już wcześniej przyciągnęło uwagę szpitalnego personelu, a teraz krąg wtajemniczonych w ich tajemnicę znacznie się powiększy.

Ayfer doniesie Meltem o tym, że Burak zabrał Yasemin na wieczorną kolację. Obie panie nie zamierzają przejść obok tego faktu obojętnie. W 42. odcinku „Splątanych losów” Ayfer oraz Meltem oficjalnie zawrą sojusz przeciwko Yasemin i Burakowi. Intrygantki za wszelką cenę będą chciały doprowadzić do ostatecznego zniszczenia tej relacji.

Dla samej Yasemin nadejdą wyjątkowo trudne chwile, zważywszy na ogromną presję, jakiej doświadczała w szpitalnych korytarzach. Warto przypomnieć, że w 39. epizodzie, pomimo głośnych plotek o zażyłości z Burakiem, pielęgniarka stanowczo nie chciała porzucać stanowiska na izbie przyjęć. Teraz z kolei będzie musiała zachować ogromną ostrożność wobec wymierzonych w nią działań Ayfer i Meltem.

Münevver nakrywa Mine na gorącym uczynku w 42. odcinku „Splątanych losów”

Münevver zyska kolejny powód do zmartwień w 42. odcinku „Splątanych losów”, a to za sprawą małej Mine. Kobieta nakryje swoją wnuczkę w momencie, gdy ta potajemnie będzie wynosić rzeczy z rezydencji. Tak nietypowe i zastanawiające zachowanie dziewczynki natychmiast wzbudzi w Münevver ogromne podejrzenia.

Ponadto, do uszu Münevver dobiegnie dyskusja prowadzona przez Ayfer i Elmas, której głównym tematem będzie Yasemin. Zasłyszane w ten sposób informacje mogą drastycznie wpłynąć na ciąg dalszy fabuły. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, iż Yasemin stanowi parę z Burakiem, którego Münevver od dawna traktuje niemal jak bliskiego członka swojej własnej rodziny.

Kiedy oglądać 42. odcinek „Splątanych losów”? Data i godzina transmisji TVP

Premierowa emisja 42. odcinka tureckiej telenoweli „Splątane losy” została oficjalnie zaplanowana na czwartek, 10 września 2026 roku. Telewizyjna Jedynka (TVP1) pokaże ten epizod punktualnie o godzinie 14:00. Osoby preferujące platformy cyfrowe będą mogły zapoznać się z tym odcinkiem również w bibliotece serwisu streamingowego TVP VOD.

Turecka telenowela „Splątane losy”. O czym jest serial i kto w nim gra?

„Splątane losy” (w oryginalnej dystrybucji pod tytułem Bizi Birleştiren Hayat) to wciągająca turecka opowieść obyczajowa. Główną osią historii są perypetie Münevver Ketenci, czyli niezwykle zamożnej i bardzo rygorystycznej mieszkanki Stambułu. Świat bohaterki staje na głowie, kiedy pod drzwiami jej rezydencji pojawia się nagle pięcioletnia dziewczynka, Mine. Wkrótce wychodzi na jaw, że to ukrywana przez długie lata wnuczka starszej pani. Zszokowana Münevver decyduje się na odszukanie swojej córki Pakize, z którą straciła jakikolwiek kontakt dawno temu. Tłem dla tych wydarzeń pozostaje skomplikowany wątek uczuciowy łączący pielęgniarkę Yasemin oraz przystojnego lekarza Buraka.

Pełna obsada produkcji:

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w rolę Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako pielęgniarka Yasemin Kardan

Emir Gülsever grający postać Buraka

Şerif Bozkurt odgrywający Halila

Yeşim Ceylan w roli Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas wcielająca się w Meltem

İrem Korkmaz w roli Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu grająca Pınar

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