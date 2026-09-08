Dziedzictwo, odcinek 1024: Nana zobaczy Poyraza z Sibel w intymnym momencie. Czy to koniec ich związku? [ZDJĘCIA]

Sibel wykorzystuje stan Poyraza w 1024. odcinku "Dziedzictwa"

W 1024. odsłonie "Dziedzictwa" intryga Cansel nabierze tempa, a Sibel odegra w niej kluczową rolę. Zgodnie z planem, kobieta doda środek nasenny do napoju Poyraza. Mężczyzna będzie osłabiony po stoczonej wcześniej walce, co ułatwi zadanie jego byłej partnerce. Sibel zaprowadzi zdezorientowanego Poyraza do warsztatu. Gdy ten odzyska zmysły, spróbuje pozbyć się towarzyszki, nie zdając sobie sprawy, że wpadł w pułapkę zastawioną przez Cansel. Głównym celem spisku jest wywołanie u Nany podejrzeń o niewierność męża.

Nana przyłapuje Poyraza i Sibel w nowym odcinku "Dziedzictwa"

Realizując swój plan, Cansel wyśle Nanę do warsztatu, licząc na to, że zastanie tam swojego męża w towarzystwie Sibel. Sytuacja będzie wyglądać niezwykle kompromitująco, co może doprowadzić Nanę do tragicznych w skutkach wniosków. Całe zajście będzie miało jeszcze gorszy wydźwięk, biorąc pod uwagę, że Poyraz zataił przed żoną prawdę o swoich walkach w podziemiu.

Warto przypomnieć, że w 1021. odcinku serialu Poyraz, działając za plecami Nany, nawiązał współpracę z organami ścigania. Został policyjnym informatorem, by pomóc w likwidacji przestępczej grupy. Nana nie wie o jego misji, a Cansel postanowi wykorzystać jej dezorientację. Niefortunne zdarzenie w warsztacie z udziałem Sibel może być dla Nany bolesnym ciosem i poważnie nadszarpnąć jej wiarę w uczciwość Poyraza.

Kiedy obejrzeć 1024. odcinek "Dziedzictwa"?

Nowe odcinki tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" można śledzić każdego dnia na kanale TVP1 o godzinie 16:00. Premiera 1024. epizodu zaplanowana jest na wtorek, 8 września 2026 roku. Osoby, które przegapią transmisję telewizyjną, mogą nadrobić zaległości, korzystając z platformy streamingowej TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie odcinki.

Fabuła i bohaterowie tureckiego hitu "Dziedzictwo"

"Dziedzictwo" (znane w oryginale jako Emanet) to wciągająca opowieść o potędze miłości, rodzinnych dramatach i przeciwnościach losu. Głównym bohaterem początkowo jest mały Yusuf, który po stracie rodziców trafia pod skrzydła surowego Yamana. Sytuacja zmienia się, gdy w ich życiu pojawia się Seher. Mimo początkowej wrogości i licznych intryg, między Yamanem a Seher rodzi się głębokie uczucie, a ich relacja staje się oparciem dla chłopca.

Kolejne sezony przynoszą dramatyczne zwroty akcji i bolesne straty. Po tragicznej śmierci Yamana Kırımlı, ciężar opieki nad Yusufem spada na Nanę Maryam.

Sytuacja Nany komplikuje się, gdy grozi jej przymusowe wydalenie z kraju. Aby uratować ją przed deportacją i zapewnić stabilizację Yusufowi, w jej życiu pojawia się Poyraz. Para decyduje się na fikcyjny związek małżeński. Ten zaaranżowany ślub staje się początkiem nowych problemów, ale też powoli rodzącego się uczucia.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı,

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı,

Nanuka Stambolishvili grająca Nanę,

Nik Xhelilaj występujący w roli Poyraza,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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