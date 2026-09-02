M jak miłość. Paweł obieca zemstę zabójcy Franki w nowym sezonie! Nie odpuści, gdy dowie się, że Walat mógł zabić także jego matkę! - ZDJĘCIA

Dominik znów spowoduje wypadek, w którym ucierpią bliscy Pawła w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach rozpędzony Dominik Walat doprowadzi do kolejnego wypadku z udziałem bliskich Zduńskiego. Tyle tylko, że tym razem wsiądzie za kółko nie quada, a samochodu. Mimo tego, iż będzie miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat, które w tej chwili jeszcze miną. Nie mówiąc już o karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ale nawet to nie powstrzyma go przed agresywną jazdą.

W 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zabójca Franki wyjedzie na czołówkę auta, prowadzonego przez Agnes. Na szczęście, Rotke w ostatniej chwili delikatnie odbije, w efekcie czego jej samochód wyląduje w rowie i w nic nie uderzy, a jej i podróżującej z nią Marysi nic się nie stanie. Jednak, gdy Rogowska wysiądzie z auta i zobaczy, kto prowadził drugi samochód, to nie wytrzyma, bo od razu rozpozna w sprawcy winnego śmierci Franki.

Marysia i Agnes postanowią zataić wypadek przed Zduńskim w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Ale tym razem w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach to nie ujdzie Dominikowi na sucho! Wszystko przez to, że na miejscu prędko zjawi się policja, wezwana przez rowerzystę, który także będzie uczestnikiem tego zdarzenia. Natalka i Rafał zatrzymają sprawcę, który szarpiąc się z policjantem tylko pogorszy swoją sytuację. Szczególnie, że rowerzysta będzie miał wszystko udokumentowane na swoim telefonie, co później wrzuci do sieci, czego Marysia i Agnes jeszcze nie będą świadome.

Dlatego w pierwszej chwili jak podaje swiatseriali.interia.pl w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rotke odrzuci połączenie od Zduńskiego, który zadzwoni do niej tuż po całym zdarzeniu. Agnes napisze mu wiadomość, że się spóźni, co pochwali Marysia, która jeszcze poprosi ją, aby o niczym mu nie mówiła. Tym bardziej, że ogromnie będzie się obawiać reakcji syna. Zwłaszcza, że przecież sama nie wytrzyma, a co dopiero Zduński.

- Posłuchaj… Może lepiej nie mów Pawłowi o Walacie? Nawet mnie to wyprowadziło z równowagi - poprosi ją Marysia.

- Nie powiem - obieca jej Agnes.

- Dobrze. Dzięki. Nie wiem, co by z nim zrobił, gdyby się o tym dowiedział… - przyzna Rogowska.

Paweł dowie się prawdy i zapowie zemstę zabójcy Franki w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Oczywiście, w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Agnes dotrzyma słowa, jednak kobiety nie przewidzą, że Paweł i bez nich o wszystkim się dowie! Zdradzamy, że Zduński natrafi w internecie na artykuł "Pirat drogowy znów w akcji! Prowadził samochód pomimo zakazu", na którym znajdzie się zdjęcie zabójcy jego żony, a także filmik z tego zdarzenia, gdzie Paweł dostrzeże swoją matkę i przyrodnią siostrę. Wówczas Zduński natychmiast zadzwoni do kobiet, a one odbiorą połączenie wspólnie na trybie głośnomówiącym.

- Paweł, proszę cię, uspokój się, właśnie dlatego nie chciałyśmy ci mówić… - zacznie Marysia.

- Mamo! On zabił Frankę! A teraz prawie zabił ciebie... i Agnes - wykrzyczy jej Paweł.

- Paweł, posłuchaj, on się z tego nie wywinie… Mamy go z głowy na dobrych parę lat… Po tym, jak szarpał się z Rafałem, pewnie do sprawy nawet nie wyjdzie z aresztu… - wtrąci się Agnes, chcąc go uspokoić.

Ale jednak z marnym skutkiem, bo słowa przyrodniej siostry w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej podziałają na niego tylko jak płachta na byka. Do tego stopnia, że nagle zakończy rozmowę, rzuci telefon na kanapę, po czym zrzuci ze stołu kubek, czym obudzi Antosia . Wtedy Paweł momentalnie się opanuje i pójdzie uspokoić synka. Zduński pokaże mu nagranie z Franką, a gdy chłopiec w końcu zaśnie, to zatrzyma filmik i zacznie wpatrywać się w twarz zmarłej żony. Następnie zrobi to samo z filmikiem, na którym będzie widać Dominika i przysięgnie mu zemstę, za to, co im zrobił!

- Poczekam na ciebie! - zapowie mu Zduński, dla którego czas aresztowania Walata nie będzie miał tutaj żadnego znaczenia, bo chęć zemsty mu nigdy mu nie minie!

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