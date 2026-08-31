M jak miłość. Judyta zniszczy namiętne chwile Rogowskich w nowym sezonie! To będzie pierwsze zbliżenie Marysi i Artura od dawna

Marysia złoży Arturowi propozycję nie do odrzucenia w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Marysia zacznie na poważnie martwić się o swojego męża. Tym bardziej, że po jej kolejnej zdradzie, o której jeszcze nie będzie świadoma, stanie się jeszcze bardziej przygnębiony i zdystansowany. Oczywiście, Rogowska za wszelką cenę spróbuje mu pomóc, dlatego porozmawia na jego temat z Judytą (Paulina Chruściel).

Ale sama w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej także nie będzie próżnować i jak podaje swiatseriali.interia.pl postanowi wyciągnąć Artura na spacer. Licząc na to, że pozwoli on im odzyskać dawną bliskość.

- Ostatnio mamy tak mało czasu dla siebie. I brakuje mi tego, tęsknię za naszymi rozmowami… Może uda nam się to jakoś nadrobić? Wybierzmy się na spacer dziś wieczorem, co ty na to? - zaproponuje mu Marysia.

Rogowski przystanie na propozycję żony w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur wybędzie z domu już z samego rana, aby złożyć rezygnację z pracy w przychodni w Gródku, do której przeniesie się jego kochanka Joanna (Dominika Sakowicz). Rogowski postanowi zrezygnować z pracy, aby, zgodnie z ultimatum Agnes (Amanda Mincewicz), nawet tam jej nie spotykać. Ale, gdy się tam na nią natknie, to nie będzie miał głowy, aby odpowiadać na wiadomość żonie.

Jednak już po przyjeździe do ich przychodni w Lipnicy w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej od tematu nie ucieknie. Tym bardziej, że Marysia wejdzie do jego gabinetu i sama go poruszy. A on oczywiście przystanie na jej propozycję i to jak ochoczo, aby tylko nie wzbudzić żadnych jej podejrzeń.

- Tę z propozycją wieczornego spaceru? Odsłuchałem. I… zgadzam się. Z tobą, Marysiu, jestem gotów iść choćby na koniec świata - wyzna jej Artur.

Judyta wejdzie między Rogowskich w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Wówczas w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach między małżonkami zapanuje dawno niewdziana i tak ogromnie upragniona przez Marysię bliskość. Rogowscy pozwolą sobie na chwilę czułości, którą niestety szybko i brutalnie przerwie Judyta. Kosowska wparuje do gabinetu internisty po tym, jak na prośbę Rogowskiej umówi go na wizytę u swojego kolegi psychoterapeuty.

I w tym momencie w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej miłosny czar pryśnie, a Artur znów odsunie się od żony. Tym bardziej, że będzie miał jej za złe, że za jego plecami rozmawiała na jego temat z Judytą. Do tego stopnia, że otwarcie oskarży żonę o zdradę, po czym obrazi się i wyjdzie.

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