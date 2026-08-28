M jak miłość. Niewierny Artur oskarży Marysię o zdradę w nowym sezonie! Obrazi się i ją zostawi

Marysia zmówi się z Judytą za plecami Artura w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Marysia zacznie na poważnie martwić się o męża, który po dopuszczeniu się kolejnej niewierności stanie się jeszcze bardziej smutny i zamknięty w sobie. Tym bardziej, że będą go gryzły wyrzuty sumienia, ale oczywiście Rogowski spróbuje to zrzucić na kryzys wieku średniego. Jednak tym wcale nie uspokoi swojej zatroskanej żony. Do tego stopnia, że Rogowska poprosi nawet o pomoc w tej sprawie Judytę.

Oczywiście, w 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Kosowska zgodzi się pomóc Rogowskiej i jak podaje swiatseriali.interia.pl umówi Artura na spotkanie ze swoim kolegą psychoterapeutą. Judyta wkroczy do gabinetu Artura, w którym akurat będzie dojdzie do jego dawno niewidzianego zbliżenia z Marysią. Ale zachowanie ich przyjaciółki, która położy przed nim wizytówkę zniszczy wszystko!

- To dla ciebie. Już z nim wstępnie rozmawiałam, może cię jutro przyjąć - zapowie mu Judyta.

Rogowski poczuje się zdradzony przez żonę w 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W tym momencie w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur chwyci za wizytówkę, a gdy ją przeczyta to od razu się wścieknie, gdyż domyśli się, że byłą to sprawka Marysi. Oczywiście, Judyta spróbuje wziąć całą winę na siebie, ale Rogowski w to nie uwierzy.

- Psychoterapia indywidualna… - przeczyta Artur.

- To był mój pomysł, Marysia nie ma z tym nic wspólnego. Już dawno powinnam ci to zaproponować, żałuję, że wcześniej tego nie zrobiłam… - wyjaśni mu Kosowska.

Jednak Artur w 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie wiedział swoje i nie daruje tego żonie. Tym bardziej, że poczuje się przez nią zdradzony. I choć Judyta za wszelką cenę spróbuje wybronić swoją przyjaciółkę, to niestety tym tylko pogorszy sytuację.

- A ja żałuję, że osoby, które uważam za bliskie, rozmawiają o mnie za moimi plecami… - wytknie żonie Rogowski.

- Patrzę na ciebie i słyszę wszystkie syreny alarmowe… Wydaje mi się, a nawet jestem o tym przekonana, że potrzebujesz pomocy specjalisty - wstawi się za nią Judyta.

- Przepraszam, nie będę z tobą o tym rozmawiał - zakończy Artur, po czym obrażony wyjdzie z gabinetu i zostawi je same.

Obrażony Artur będzie miał żal do żony w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Chwilę później w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach małżonkowie wyruszą wspólnie w drogę do domu, w trakcie której urażony i "zdradzony" Artur ani słowem nie odezwie się do żony. Dopiero, gdy dotrą do Grabiny Rogowski zacznie robić żonie kolejne wymówki.

- Zrozum, Marysiu, po prostu… jestem zaskoczony i jest mi zwyczajnie przykro, że rozmawiasz z Judytą o moich prywatnych sprawach - powie jej mąż.

Wtedy w 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Marysia zacznie się tłumaczyć, że chciała mu jedynie pomóc. Jednak Artur zapewni ja, że wcale nie potrzebuje pomocy, bo już sam zdołał znaleźć źródło swojego problemu i je rozwiązać. Tyle tylko, że to będzie jedynie przykrywką...

- Kochanie, potrafię sam sobie pomóc. To tylko kwestia przemęczenia, nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem na urlopie. Pracuję na okrągło, na dwóch etatach, no i takie właśnie są efekty... Dlatego podjąłem pewne decyzje i zrezygnowałem dziś z pracy w szpitalu. To pozwoli mi się pozbierać… - wyzna jej Artur.

- Nie mówiłeś mi, że zamierzasz zrezygnować… - zdziwi się Marysia. Ale niestety nie połączy faktów i nie domyśli się, że tak naprawdę mąż zrobił to z uwagi na Joannę, która po odejściu z ich przychodni zdecydowała się właśnie tam przenieść.

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