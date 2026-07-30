Panna młoda, odcinek 166. Cihan rzuci się z pięściami na Meliha. Odkryje sekret jego i Hancer

Kasia Kowalska
2026-07-30 21:05

"Panna młoda" to historia Hancer - osieroconej dziewczyny, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby zdobyć pieniądze na leczenie brata. Biznesowy układ wkrótce przeradza się w prawdziwe uczucie. Co wydarzy się w 166. odcinku, który telewizja TVP2 wyemituje w sobotę 8 sierpnia? Poniżej znajdziecie szczegółowe streszczenie.

Cihan z serialu Panna młoda z gniewnym wyrazem twarzy. O jego bójce z Melihem przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji na kanale TVP2. W ojczyźnie serial miał swoją premierę w 2024 roku, a w Polsce pojawił się 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce "Miłości i nadziei". Jakie losy czekają bohaterów? Poniżej znajdziecie szczegółowe streszczenie 166. epizodu.

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Streszczenie 166. odcinka serialu "Panna młoda". Co wydarzy się 8 sierpnia 2026?

W 166. odcinku telenoweli "Panna młoda" Cihan dowiaduje się o potajemnych spotkaniach Hancer i Meliha. Mężczyzna nie wytrzymuje i dochodzi między nimi do bójki. Z kolei Beyza snuje plany zemsty, a Sinem ponownie pojawia się w rezydencji. Oprócz tego Cihan stawia ultimatum służbie.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra w tureckiej telenoweli?

Główne role w serialu odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie możemy zobaczyć także:

  • Cana Tarakçı w roli Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel wcielającą się w Gülsüm,
  • Elif Çapkin grającą Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya jako Deryę,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül w roli Mine,
  • Türker Kantar jako Emira,
  • Çisel Kuskan grającą Beyzę,
  • Deryę Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Liczba odcinków serialu "Panna młoda". Kiedy koniec emisji w Polsce?

"Panna młoda" to rozbudowana turecka produkcja. Obecnie składa się z trzech sezonów i 325 odcinków, z których każdy trwa około dwóch godzin. W polskiej telewizji zostaną one podzielone na krótsze fragmenty, co znacznie zwiększy ich liczbę. Co więcej, w Turcji wciąż powstają nowe odcinki, dlatego ostateczna długość serialu pozostaje nieznana. Z pewnością widzowie w Polsce spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze wiele lat, zanim zobaczą finałowe sceny.

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