Panna młoda, odcinki 167-172. Cihan posuwa się do ostateczności, a Hancer grozi, że się zabije. Dojdzie do ślubu

„Panna młoda” - Cihan posunie się do przestępstwa, a i tak straci Hancer

Nadchodzące epizody serialu „Panna młoda” (10-15 sierpnia) z pewnością wbiją widzów w fotele. Zdesperowany Cihan porywa Meliha, a Hancer, by go ocalić, grozi własną śmiercią. Choć fizycznie uchodzą z tego cało, Cihan musi zmierzyć się z ogromnym bólem – Hancer poślubia Meliha. W międzyczasie na jaw wychodzą nowe tajemnice dotyczące rezydencji. Co dokładnie się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków 167-172.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinna być Hancer? Z Cihanem Z Melihem Z kimś innym Z nikim

„Panna młoda” odcinek 167. To się wydarzy 10 sierpnia

Cihan planuje zemstę na Melihu. Ten z kolei postanawia dołączyć do załogi statku. Tymczasem Sinem wraca do posiadłości, a Cihan realizuje swój groźny plan – porywa Meliha i zawozi do niego Hancer.

„Panna młoda” odcinek 168. To się wydarzy 11 sierpnia

Hancer znajduje się na skraju wytrzymałości i myśli o samobójstwie. Szuka pomocy u Ertugrula, który daje jej wsparcie i cenne rady. Z kolei Beyza zaskakuje domowników informacją o ciąży Hancer.

„Panna młoda” odcinek 169. To się wydarzy 12 sierpnia

Derya wyjawia Cemilowi prawdę o Hancer. Dochodzi do konfrontacji Meliha, Hancer i Cihana w domu Cemila. Sinem orientuje się w intencjach Meliha, a ten składa Hancer pewną propozycję.

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„Panna młoda” odcinek 170. To się wydarzy 13 sierpnia

Fadime nie potrafi wybaczyć swojemu synowi. Beyza manipuluje Mukadder i Sinem. Cihan zamierza zniszczyć stary dom przypominający mu o Hancer. Ta jednak stanowczo się sprzeciwia i staje na ślubnym kobiercu z Melihem.

„Panna młoda” odcinek 171. To się wydarzy 14 sierpnia

Melih demonstruje Cihanowi dowód swojego małżeństwa z Hancer. Wybucha kłótnia, a wściekły Cihan chce zrównać stary dom z ziemią. Ertugrul informuje Cemila o zaistniałej sytuacji. Sinem obwinia siebie o to, że zaufała Melihowi.

„Panna młoda” odcinek 172. To się wydarzy 15 sierpnia

Yonca wyznaje Deryi, że ma kontakt ze swoim dzieckiem. Melih i Hancer pojawiają się na kolacji u Cihana, przyjmując jego wyzwanie. Tayyar tłumaczy Deryi, że dziecko Yoncy przebywa pod opieką rodziny Develiolu.

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