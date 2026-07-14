Na Wspólnej, odcinek 4253: Juliusz zdemaskuje Janusza! Tak oszuka Agier - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4253 - wtorek, 28.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4253 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna nie przestanie odwiedzać starszego mężczyzny, który trafi do szpitala w tym samym czasie, co ona miała spotkać się z Januszem. Agier wciąż będzie ślepo wierzyć w to, że to właśnie on jest mężczyzną, którego poznała na forum jazzowym w trakcie pobytu w sanatorium. Tym bardziej, że "nieprzytomny" senior nie będzie w stanie wyprowadzić jej z błędu.

W przeciwieństwie do Juliusza, który w 4253 odcinku "Na Wspólnej" w końcu odkryje, do kogo tak czule będzie mówić Agier. I dzięki temu zdoła zdemaskować oszusta, który będzie się pod niego podszywał, bo w rzeczywistości, to przecież on będzie Januszem. Ale senior to podłapie i postanowi nie wyprowadzać Krystyny z błędu.

Juliusz odkryje, że starszy pan oszukuje Krystynę w 4253 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak jego plan w 4253 odcinku "Na Wspólnej" się nie uda, bo Juliusz szybko odkryje, że mężczyzna tylko udaje nieprzytomnego, o czym od razu zaalarmuje Wojtka. A na dodatek odkryje, że w rzeczywistości mężczyzna ma żonę, w czym równie szybko postanowi uświadomić i Krystynę, sprowadzając do szpitala jego drugą połówkę.

W 4255 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna będzie w szoku, gdy dowie się, że padła ofiara oszusta. Tyle tylko, że jeszcze wciąż nie będzie świadoma tego, kim tak naprawdę będzie poznany przez nią Janusz, który wcale nie okaże się panem ze szpitala. Jednak Agier tak się wścieknie na całą tą sytuacją, że natychmiast każe Uli (Julia Jurek) odinstalować jej aplikację randkową.

Prawda po Januszu wyjdzie na jaw w 4255 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale prawda w 4255 odcinku "Na Wspólnej" w końcu i tak wyjdzie na jaw, bo i Ula zechce wiedzieć, kto tak naprawdę był Januszem! Zdradzamy, że córka Kamila (Kazimierz Mazur) nie posłucha Krystyny i najpierw postanowi się tego dowiedzieć.

I w 4255 odcinku "Na Wspólnej" dozna równie tak wielkiego szoku, co Agier, gdy wreszcie pozna jego prawdziwą tożsamość. Czy zdradzi ją Krystynie? A może dla pani profesor to będzie już naprawdę zamknięty temat? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach?

18