Na Wspólnej, odcinek 4249: Juliusz umrze? Odmówi leczenia, gdy jego miłością okaże się Agier - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4249 - wtorek, 21.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4249 odcinku "Na Wspólnej" Juliusz mocno się rozczaruje, gdy okaże się, że jego miłością z forum jazzowego będzie Krystyna. Tym bardziej, że będzie pokładał w tej znajomości ogromne nadzieje, podobnie z resztą jak sama Agier. Ale rzeczywistość okaże się brutalna, gdy wyjdzie na jaw, kim tak naprawdę są państwo z internetu.

Szczególnie, że w świecie rzeczywistym wcale nie będzie im się tak dobrze ze sobą rozmawiać jak w sieci. Zwłaszcza, gdy Krystyna błędnie założy, ze Juliusza łączy coś więcej z dużo młodszą Andżelą (Joanna Opozda) i nie raz da temu upust. I stąd Kwiatkowski tak mocno się zawiedzie, gdy w 4247 odcinku "Na Wspólnej" to właśnie Agier okaże się jego ukochaną z Internetu.

Rozczarowany Juliusz nie będzie chciał iść na wizytę kontrolną w 4249 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że już w 4249 odcinku "Na Wspólnej" Juliuszowi aż odechce się żyć! Kwiatkowski nie będzie chciał wykonać badań kontrolnych po przeszczepie nerki, o których przypomni mu jego syn Wojtek. Zwłaszcza, że w jego stanie będą one szalenie ważne. Ale seniorowi, który właśnie będzie przeżywał zawód miłosny, będzie już wszystko jedno.

- Ty nie zapomnij, że masz wizytę kontrolną u nefrologa, więc się nie spóźnij - przypomni mu Wojtek.

- Wystarczy, że mam ciągłą kontrolę w domu. Nie potrzeba mi kolejnej - powie Juliusz, po czym wyjdzie.

W pierwszej chwili w 4249 odcinku "Na Wspólnej" Kwiatkowski ucieknie, ale gdy w końcu wróci do domu, to już się nie wywinie. Zwłaszcza, gdy syn odkryje, że ojciec wcale nie poszedł do lekarza. Mimo, iż już powinien być w drodze. I tym razem już mu nie odpuści, bo nie będzie chciał stracić kolejnego taty i dziadka Ludzika (Gustaw Marczak).

- A co ty tu robisz? Powinieneś być w drodze do lekarza - zdziwi się Szulc.

- No jak widać nie jestem. Masz jeszcze jakieś pytania? - odpowie mu Kwiatkowski.

- Słuchaj, ty musisz jechać na tą kontrolę. To jest poważna sprawa - zauważy Wojtek.

- Nie idę tam, bo to nie ma sensu. Pożyję rok, trochę dłużej. To nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia - uzna Juliusz.

- Czy dziadek umiera? - wtrąci się Ludzik.

- Przestań, nie umiera. Po prostu ma dzisiaj dziwny humor. Głupoty gada - wyjaśni mu ojciec.

- A czekaj, a ty nie powinieneś być teraz na wizycie kontrolnej? - przypomni sobie Żaneta (Anna Guzik).

- Powinien i będzie, więc się zbieraj. Odwiozę cię tam. Wejdę nawet do tego gabinetu, żebyś temu durnot, głupot nie nagadał, więc czekam w samochodzie - Szulc postawi sprawę jasno.

Wojtek nie pozwoli ojcu umrzeć w 4249 odcinku "Na Wspólnej"!

W tej sytuacji w 4249 odcinku "Na Wspólnej" Juliusz wreszcie się ugnie. Zwłaszcza, gdy w ślad za Wojtkiem pójdzie i Ludzik. I choć na szczęście w jego badaniach u nefrologa wyjdzie wszystko dobrze, to jednak Szulc uzna, że ojca powinien jeszcze zobaczyć i kardiolog przy jego podwyższonym ciśnieniu. Zwłaszcza, że to będzie mogło mieć wpływ na nerki.

Oczywiście, w 4249 odcinku "Na Wspólnej" Kwiatkowski znów spróbuje się wymigać od lekarza, ale Szulc znów postawi na swoim i nie pozostawi już ojcu żadnego wyboru!

- Mnie już wszystko jedno - uzna Juliusz.

- Słucham? Jak ty w ogóle tak możesz mówić, co? Może tobie jest wszystko jedno. Pojawiłeś się w naszym życiu i dla nas jesteś ważny. Twój wnuk poza tobą świata nie widzi, więc nie masz nic do gadania. Będziesz się męczył i będziesz żył. Innej opcji nie ma - zapowie Wojtek, czym w 4249 odcinku "Na Wspólnej" zrobi na Kwiatkowski ogromne wrażenie. Do tego stopnia, że ostatecznie zgodzi się także i na wizytę kontrolną u kardiologa!

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