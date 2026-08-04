Na Wspólnej, odcinek 4266: Juliusz postanowi w końcu ujawnić się przed Krystyną, ale na to będzie już za późno! On zajmie jego miejsce

"Na Wspólnej" odcinek 4266 - środa, 19.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4266 odcinku "Na Wspólnej" Juliusz wreszcie postanowi zdemaskować się przed Krystyną i wyznać jej, że tak naprawdę to on był Januszem z internetu, którego poznała na forum jazzowym. Tym bardziej, że ich kolejne przypadkowe spotkanie w "Barze u Ziębów" zaowocuje niespodziewanym ociepleniem w ich relacji. Zwłaszcza, że już i Agier będzie patrzeć na niego innym okiem po dowiedzeniu się prawdy od Andżeli (Joanna Opozda) o ich relacji.

Tyle tylko, że w 4266 odcinku "Na Wspólnej" jeszcze wciąż nie będzie świadoma jednego! A mianowicie, że to właśnie z nim pisała w internecie. Szczególnie, że ich rzeczywiste spotkania będą zdecydowanie odbiegać od tego, co było wcześniej, bo na żywo seniorzy w ogóle nie będą mogli się dogadać. I przez to Kwiatkowski nie zechce się ujawnić, ale wkrótce w końcu zmieni zdanie!

W życiu Krystyny pojawi się nowy mężczyzna w 4266 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 4266 odcinku "Na Wspólnej" na to będzie już za późno. Wszystko przez to, że jego miejsce już zdąży zająć ktoś inny, bo Krystyna będzie szykować się na kolejną randkę. Ale oczywiście, Juliusz za wszelką cenę postanowi do niego nie odpuścić. Zdradzamy, że Kwiatkowski ze wszystkich sił spróbuje pokrzyżować rywalowi plany, ale na dłuższą metę, to mu się nie uda!

A to dlatego, że już w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna wybaczy Janowi, czym wywoła złość i zazdrość Juliusza. Szczególnie, że sam uparcie będzie walczył o względy Krystyny, ale jednak ona ostatecznie wybierze jego rywala, którego na dobre nie uda mu się pozbyć.

Juliuszowi nie uda się pozbyć rywala w 4267 odcinku "Na Wspólnej"!

A to będzie mogło dziwić tym bardziej, że nawet jeśli Juliuszowi uda się nie doprowadzić do ich spotkania, to, że Krystyna da mężczyźnie drugą szansę. Zwłaszcza, że już wcześniej miała podobną sytuację właśnie z Januszem, który niby także się nie zjawił, a tak naprawdę się zjawił w osobie Juliusza, czego ona wówczas w "Na Wspólnej" nie była świadoma.

Jednak wtedy w "Na Wspólnej" ich kontakt się urwał. A z Janem będzie inaczej, bo ten dalej będzie i stąd Agier mu wybaczy. A na dodatek zacznie spędzać z nim coraz więcej czasu, czym już w ogóle doprowadzi zazdrosnego Juliusza do furii. Co wtedy zrobi Kwiatkowski? Czy w końcu wyzna jej prawdę? A może już sobie ją odpuści? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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