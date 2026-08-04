Na Wspólnej, odcinek 4267: Juliusz oszaleje z zazdrości o Krystynę! Nie uda mu się odzyskać Agier

"Na Wspólnej" odcinek 4267 - czwartek, 20.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4267 odcinku "Na Wspólnej" Juliusz zacznie walczyć o względy Krystyny. Zwłaszcza, gdy dowie się, że w międzyczasie po niewypale z oszustem Januszem, w jej życiu pojawi się inny mężczyzna. Tym bardziej, że wciąż nie będzie wiedziała, że tak naprawdę to z nim pisała na forum jazzowym, bo Kwiatkowski niczym się nie zdradzi. Szczególnie, że w ogóle poda tam inne imię, a w rzeczywistości ich rozmowy w ogóle nie będą się kleić, jak te w internecie.

Ale tylko do czasu, bo już po rozmowie z Andżelą (Joanna Opozda) i po przypadkowym spotkaniu w "Barze u Ziębów" nastąpi niespodziewane ocieplenie w ich relacji, które da nadzieję na coś więcej. I wówczas Juliusz postanowi pójść za ciosem i w końcu powiedzieć Krystynie prawdę, że to on był Januszem z forum jazzowego. Tyle tylko, że jeszcze chwilę się z tym wstrzyma, przez co jego miejsce w 4266 odcinku "Na Wspólnej" zdoła już zająć inny!

Krystyna wybierze Jana, a nie Juliusza w 4267 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, jak tylko Juliusz się o tym dowie, to postanowi zrobić wszystko, aby do ich spotkania nie doszło. Kwiatkowski pokrzyżuje plany swojemu rywalowi, aby wskoczyć na jego miejsce. W 4267 odcinku "Na Wspólnej" senior zacznie się starać o Krystynę, ale ostatecznie ona postawi na Jana, który przeprosi ją za wcześniejszą wpadkę, a ona mu wybaczy i da drugą szansę.

Tym bardziej, że ich kontakt się nie urwie, jak wcześniej ten z Januszem, gdy Juliusz odkrył, że to ta Krystyna jest jego wybranką. Wówczas Kwiatkowski uznał, że nic z tego nie będzie i postanowił się wycofać bez słowa wyjaśnienia. Zwłaszcza, że jego wcześniejsze spotkania z Agier nie zwiastowały nic dobrego. Ale, gdy kolejne zmieni wszystko, to Juliusz postanowi wrócić do rywalizacji. Jednak w 4267 odcinku "Na Wspólnej" skończy z kwitkiem.

Kwiatkowski zostanie z niczym w 4267 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna wybierze Jana, z którym na dodatek zacznie spędzać coraz więcej czasu. A to oczywiście wywoła ogromną zazdrość u Juliusza, który przegra podwójnie, bo najpierw sam wszystko zepsuje, a potem nie zdoła tego naprawić.

Jak zachowa się w tej sytuacji w 4267 odcinku "Na Wspólnej"? Czy już definitywnie odpuści sobie Krystynę i pozwoli jej na szczęście z Janem? A może postanowi doprowadzić tą sprawę do końca, powiedzieć jej prawdę i dalej o nią walczyć? Czy Agier po tym wszystkim w ogóle jeszcze będzie go chciała? Czy ewentualnie da mu szansę? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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