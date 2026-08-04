Ranczo. Lucy zginie w nowym sezonie?! Obrażenia aktorki wyglądają przerażająco - ZDJĘCIA

Pojawienie się Amerykanki polskiego pochodzenia na stałe odmieniło wiejską rzeczywistość. Przyjeżdżając po rozwodzie do Polski, by objąć zabytkową posiadłość, Lucy podjęła bezpardonową walkę z lokalnym marazmem, zyskując serca sąsiadów. To w Wilkowyjach odnalazła miłość u boku utalentowanego malarza Jakuba Kosiora „Kusego” (śp. Paweł Królikowski). Choć tuż przed finałem 10. serii bohaterka zdecydowała się na wyjazd z córką Dorotką do Stanów Zjednoczonych, by zyskać dystans do życiowych zawirowań, powróciła do męża w wigilijny wieczór ze słowami obietnicy, że już nigdy go nie opuści.

Życie po stracie i upływ czasu w Wilkowyjach

Niestety, nadchodząca 11. seria – nosząca podtytuł „Zemsta wiedźm” – przyniesie bohaterce bolesne próby. W związku ze śmiercią odtwórcy roli Kusego, Paweła Królikowskiego, twórcy podjęli decyzję o zrezygnowaniu z obsadzania tej postaci innym aktorem. Akcja nowej serii rozegra się całą dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a Lucy stawi czoła codzienności jako samotna matka. U jej boku w Wilkowyjach pozostanie dorosła już córka Dorotka (Karolina Ludwiniak). Mimo przejmującej pustki po stracie ukochanego męża, sama bohaterka wizualnie niemal wcale się nie zmieni – czas okrutnie oszczędzi jej urodę, a 10 lat rozłąki z ekranem nie zostawi na niej śladu.

Niepokojące kadry – wypadek czy element charakteryzacji?

Lawinę domysłów wywołała sama Ilona Ostrowska, która na swoim oficjalnym profilu na Instagramie zaprezentowała migawki podsumowujące jej miniony miesiąc. Wśród wakacyjnych zdjęć i ujęć z planu pojawiło się jedno drastyczne ujęcie. Widzimy na nim aktorkę z rozległymi obrażeniami ciała, krwią stróżkami płynącą z nosa oraz w rozerwanych, powalanych brudem ubraniach. Wygląd gwiazdy sugeruje udział w poważnym wypadku. W sieci natychmiast rozgorzała dyskusja, czy przerażająca charakteryzacja to element pracy na planie nowej serii „Rancza”, czy też odrębny projekt. Jeśli makabryczny kadr pochodzi z Wilkowyj, dramatyczny zwrot akcji może postawić życie Lucy pod wielkim znakiem zapytania.

Kiedy premiera 11. sezonu "Rancza"?

Oficjalna premiera 11. sezonu serialu została zaplanowana na grudzień 2026 roku. Warto wypatrywać pierwszych odcinków, by przekonać się, czym tym razem zaskoczą nas twórcy.

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Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania