Ranczo. Karolina Ludwiniak usłyszała gorzkie słowa od fanów serialu. Poszło o rolę Dorotki - ZDJĘCIA

Kusego nikt nie zastąpi, a w centrum uwagi znajdzie się Dorotka

Prace na planie nowej serii, zatytułowanej „Zemsta wiedźm”, ruszyły pełną parą 9 czerwca, gdy padł pierwszy klaps, a dobiegną końca już w sierpniu. Dla wielbicieli Wilkowyj największym zaskoczeniem okazał się fakt, jak bardzo zmieniła się córka serialowej pary. Tragiczna śmierć odtwórcy roli Kusego (Paweł Królikowski) w lutym 2020 roku zmusiła twórców do podjęcia trudnych decyzji – postaci malarza nikt nie zastąpi, ani nie zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja. W centrum uwagi znalazła się jednak dorastająca Dorotka, która w nowych odcinkach powraca jako 17-letnia licealistka.

Odtwórczyni roli Dorotki mierzy się z krytyką fanów serialu

W mediach społecznościowych, na oficjalnym profilu Telewizji Polskiej na Facebooku, opublikowano krótkie nagranie prosto z planu zdjęciowego. Nowa odtwórczyni roli Dorotki nie ukrywała swojego entuzjazmu i wzruszenia związanego z dołączeniem do obsady kultowej produkcji:

Na planie czuję się wspaniale, Jest to niesamowite przeżycie dla mnie być tutaj na planie "Rancza" ze wszystkimi aktorami, których znam, podziwiam. Granie Dorotki to jest dla mnie fantastyczna przygoda i ogromna radość

Radość młodej gwiazdy szybko jednak zderzyła się z powściągliwością internautów, którzy natychmiast wychwycili wiekowy zgrzyt w fabule i postanowili głośno wyrazić swoje niezadowolenie:

- Trochę za duża ta Dorotka.

- Powinna grać dziewczynka a nie osoba dorosła.

- Szybko stała się dorosłą kobietą,a powinna mieć nie więcej niż około 14 lat.

- Nie za dorosła ta Dorotka ? Nic do aktorki nie mam, ale jakieś fakty to fani dopatrzą... wydaje sie zbyt wydoroslala.

- Jak na 10 lat wygląda poważnie.

Jaka będzie nowa Dorotka i w czym będzie przypominała ojca?

Mimo zamieszania wokół wieku bohaterki, wątek córki Lucy i Kusego zapowiada się pasjonująco. Młoda artystka uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojej postaci. Jak się okazuje, Dorotka będzie niezwykle mocno przypominać swojego zmarłego ojca. W jej zachowaniu, unikalnym podejściu do świata oraz powierzchowności fani bez trudu dostrzegą geny kultowego malarza z Wilkowyj. To sprawia, że postać nastolatki ma szansę stać się jednym z najbardziej wyrazistych i emocjonujących punktów finałowego sezonu, wnosząc do dworu ogromną dawkę dawnego ducha.

Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinka "Rancza"?

Nowy sezon serialu pt. „Ranczo. Zemsta wiedźm” po zakończeniu prac produkcyjnych i montażowych. Premierowe odcinki trafią na ekrany w grudniu 2026 roku.

Powrót do uwielbianych Wilkowyj to gwarancja doskonałego humoru, wzruszeń i porywającej fabuły. Warto uzbroić się w cierpliwość, by przekonać się na własne oczy, jak w roli dorosłej Dorotki poradziła sobie nowa aktorka oraz jakie wyzwania i rewolucje czekają bohaterów w nowej rzeczywistości.