Ranczo. Wielki powrót Klaudii i Haliny! Tak zmienią się relacje matki i córki w nowym sezonie

Klaudia i Halina Kozioł znów razem w nowym „Ranczu”

Zdjęcia do 11. sezonu „Rancza. Zemsta wiedźm” trwają, a aktorzy regularnie pokazują kolejne zakulisowe ujęcia z planu. Tym razem uwagę fanów przyciągnęła fotografia Marty Chodorowskiej i Violetty Arlak, które po latach ponownie spotkały się jako Klaudia i Halina Kozioł. Ich wspólne sceny mogą być jednym z ciekawszych rodzinnych wątków nowych odcinków. Przez lata Klaudia nie była bowiem bohaterką, która łatwo podporządkowywała się rodzicom. Córka Piotra i Haliny od początku wyróżniała się niezależnym charakterem, często szukała własnej drogi i potrafiła sprzeciwić się nawet najbliższym.

Halina z kolei zawsze była kobietą silną, konkretną i doskonale wiedziała, czego chce. Żona Piotra Kozioła nie raz musiała sprowadzać męża na ziemię, kiedy jego ambicje polityczne zaczynały przesłaniać mu życie rodzinne. W domu Koziołów to właśnie ona często miała ostatnie słowo.

Co czeka Klaudię Kozioł w nowym sezonie „Rancza”?

Klaudia wraca do Wilkowyj po długiej przerwie, ale wiele wskazuje na to, że nie będzie już tą samą dziewczyną, którą widzowie pamiętają z poprzednich sezonów. W młodości bohaterka przechodziła różne etapy, zmieniała styl, próbowała odnaleźć swoje miejsce i nie zawsze zgadzała się z wizją życia, jaką mieli dla niej rodzice.

Jednym z najważniejszych wątków Klaudii była jej relacja z Fabianem Dudą (Piotr Ligienza). Ich uczucie przechodziło różne próby, a sam Duda był wcześniej związany z rodziną Koziołów także przez Piotra, który jako wójt Wilkowyj pomagał mu wejść w dorosłe życie. W nowym sezonie wiadomo już, że Marta Chodorowska wróci do roli Klaudii, jednak szczegóły dotyczące jej dalszych losów pozostają tajemnicą.

Halina Kozioł znów u boku prezydenta Piotra Kozioła

Powrót Klaudii będzie tym ciekawszy, że w nowych odcinkach widzowie zobaczą także dalsze losy jej rodziców. Piotr Kozioł (Cezary Żak) po dwóch kadencjach prezydentury wróci do Wilkowyj, gdzie czeka go zupełnie nowa sytuacja. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie potoczą się losy małżeństwa Koziołów, ale można spodziewać się, że Halina nie pozwoli mężowi zapomnieć o rodzinie. Przez wszystkie sezony „Rancza” była jedną z niewielu osób, które potrafiły przeciwstawić się jego pomysłom i ambicjom.

Nowe odcinki „Rancza. Zemsta wiedźm” mają pokazać, jak po latach wygląda życie mieszkańców Wilkowyj. Spotkanie Klaudii i Haliny może być jednym z dowodów na to, że twórcy zadbali nie tylko o powrót kultowych bohaterów, ale także o rozwinięcie ich dalszych historii.