Cezary Żak o kulisach powrotu do "Rancza". Jedna rzecz zaskoczyła go najbardziej – ZDJĘCIA

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„Jakbyśmy skończyli pół roku temu”
Dla fanów „Rancza” powrót po dekadzie to wielkie wydarzenie, jednak dla samego odtwórcy głównych ról ponowne wejście na plan okazało się niezwykle naturalnym doświadczeniem. W materiale wideo zamieszczonym na oficjalnym profilu Telewizji Polskiej na Facebooku Cezary Żak szczerze opowiedział o atmosferze towarzyszącej nowym zdjęciom. Na pytanie, jakie to uczucie wrócić do serialu po 10 latach, odpowiedział:
Z sentymentem. Właściwie niewiele się zmieniło, bo ekipa jest w 80, może 85 procentach taka sama, bohaterowie ci sami, no może troszkę starsi oczywiście, więc jak wróciliśmy w pierwszym dniu zdjęciowym to miałem poczucie: 'no pół roku wcześniej skończyliśmy, więc wracamy'
To właśnie niemal niezmieniony skład ekipy produkcyjnej i technicznej sprawił, że aktorzy błyskawicznie odnaleźli dawny rytm. Pozytywna atmosfera na planie i zgrany zespół pozwoliły bez przeszkód wejść w znane role.
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Dwie twarze Cezarego Żaka. Podwójna rola, która przeszła do historii
Trudno wyobrazić sobie „Ranczo” bez genialnej, podwójnej kreacji Cezarego Żaka. Aktor w mistrzowski sposób wciela się w dwie skrajnie różniące się od siebie postacie – braci bliźniaków Pawła i Piotra Koziołów. Ich nieustanny konflikt, zderzenie dwóch zupełnie różnych światopoglądów i walka o wpływy stanowią absolutny filar fabuły i napędzają większość wydarzeń w Wilkowyjach.
Wójt Paweł Kozioł to cwaniak, charyzmatyczny, populistyczny i nie stroniący od układów lokalny polityk, dla którego władza i własne interesy zawsze stały na pierwszym miejscu. Mimo swoich wad potrafił zjednać sobie ludzi niezwykłym zmysłem strategicznym. Jako deklarowany ateista i antyklerykał nieustannie ścierał się ze swoim bratem bliźniakiem – proboszczem Piotrem Koziołem, co generowało niezliczone, kultowe już sytuacje komediowe. Z biegiem kolejnych sezonów zasięg jego wpływów wychodził daleko poza Wilkowyje – z wójta stał się posłem, senatorem, założycielem Polskiej Partii Uczciwości (PPU), aż w finale 10. sezonu sięgnął po sam urząd Prezydenta RP.
Co przyniesie nowy 11. sezon "Rancza"?
Prace nad nowymi odcinkami, które powstają głównie w Jeruzalu, Mrozach oraz w słynnym domu wójta w Rozstankach, dobiegają końca. Premiera 11. serii zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.
Widzów czeka zupełnie nowe otwarcie, bowiem w fabule minie dokładnie 10 lat od wydarzeń z poprzedniego sezonu. Jak w nowej rzeczywistości odnajdzie się Paweł Kozioł i reszta bohaterów? O tym przekonamy się już pod koniec roku na antenie TVP.