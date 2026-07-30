Ranczo. Lucy będzie mogła liczyć na pomoc Babki w nowym sezonie. Spadną na nią kolejne kłopoty?

Lucy i Babka znów razem na planie "Rancza"

Powrót Lucy do Wilkowyj w 11. sezonie "Rancza" zapowiada się niezwykle emocjonująco. Zdjęcia zza kulis nowych odcinków pokazują, że scenarzyści nie zapomnieli o jednej z najważniejszych relacji w historii serialu, czyli niezwykłej znajomości Lucy i Babki zielarki. Na fotografii z planu obie aktorki znów pojawiły się razem, co od razu przypomniało widzom, jak ważną postacią dla Lucy była wiejska znachorka. Babka od początku wyróżniała się ogromną intuicją, znajomością ludowych wierzeń i specyficznym spojrzeniem na problemy mieszkańców Wilkowyj. W nowym sezonie wszystko wskazuje na to, że ich wspólne sceny będą miały duże znaczenie. Zwłaszcza że przed bohaterami pojawią się kolejne nietypowe wydarzenia.

Babka zawsze była kimś wyjątkowym dla Lucy

W poprzednich sezonach "Rancza" Lucy mogła liczyć na pomoc Babki w sytuacjach, w których inni mieszkańcy Wilkowyj nie zawsze potrafili jej zrozumieć. Choć pochodziły z zupełnie różnych światów, szybko znalazły wspólny język. Amerykanka, która trafiła do małej polskiej wsi, często musiała mierzyć się z lokalnymi problemami, politycznymi rozgrywkami i niecodziennymi sytuacjami. Babka natomiast zawsze patrzyła na świat inaczej, z dystansem, spokojem i przekonaniem, że nie wszystko da się wyjaśnić w racjonalny sposób. Ich relacja była jednym z bardziej charakterystycznych elementów serialu, łączącym humor, tajemnicę i trochę magii obecnej w Wilkowyjach.

Nowy sezon "Rancza" przyniesie Lucy i Babce kolejne wyzwania

W 11. sezonie "Rancza" pod tytułem "Zemsta wiedźm" mieszkańców Wilkowyj czeka wiele niespodziewanych wydarzeń. Twórcy zapowiadają nie tylko powrót znanych bohaterów, ale także nowe postacie i zupełnie nowe zagrożenia. Dużą rolę odegrają tajemnicze wiedźmy, które pojawią się w życiu mieszkańców wsi. Babka zielarka nie będzie już jedyną osobą kojarzoną z magią i dawnymi wierzeniami. W Wilkowyjach pojawi się grupa kobiet, która mocno namiesza w lokalnej społeczności. To właśnie w tym niezwykłym zamieszaniu Lucy może ponownie potrzebować wsparcia Babki. Choć sama bohaterka zawsze była osobą silną i niezależną, w Wilkowyjach nie brakuje sytuacji, których nie da się przewidzieć.