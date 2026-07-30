TVP pokazała, jak powstaje nowe Ranczo. Zdjęcia z planu mówią wszystko – ZDJĘCIA

Świetna atmosfera i powrót dawnej ekipy

Cezary Żak w eleganckim garniturze trzymający kubek z kawą na podwórku, uśmiechnięta obsada w przerwie między ujęciami i Reżyser Wojciech Adamczyk czuwający nad każdym detalem – nowe zdjęcia z planu, choć pokazują ułamek tego jak wygląda praca nad nowym sezonem, z różnych źródeł jednak wiadomo, że atmosfera wśród aktorów i ekipy jest znakomita. Powrót na plan chwali sobie m. in. Artur Barciś. Aktor entuzjastycznie wypowiada się o nowej serii, podkreślając, że scenariusz został napisany mistrzowsko, a jego rola (Arkadiusza Czerepacha) daje mu ogromną frajdę z gry.

Malownicze lokacje - gdzie powstaje 11. sezon?

Prace na planie ruszyły pełną parą na początku czerwca. Ekipa filmowa odwiedza kultowe miejsca dobrze znane fanom produkcji, jednak zasięg realizacyjny jest znacznie szerszy. 11. sezon „Rancza” kręcony jest głównie w Jeruzalu (wieś odgrywająca rolę serialowych Wilkowyj) oraz w okolicznych miejscowościach województwa mazowieckiego: Mrozach, Latowiczu, Górze Kalwarii, Mińsku Mazowieckim, a także w samej Warszawie.

Jeruzal - serce Wilkowyj z kultowym rynkiem, sklepem „U Solejukowej” oraz plebanią,

- serce Wilkowyj z kultowym rynkiem, sklepem „U Solejukowej” oraz plebanią, Sokule koło Żyrardowa - słynny dworek Lucy Wilska,

- słynny dworek Lucy Wilska, Mrozy i Latowicz - wybrane malownicze plenery i urokliwe ulice,

- wybrane malownicze plenery i urokliwe ulice, Góra Kalwaria i Mińsk Mazowiecki - dodatkowe lokacje zdjęciowe.

Ekipa filmowa i zgrana produkcja

Za reżyserię wszystkich nowych odcinków odpowiada niezastąpiony Wojciech Adamczyk. Co istotne, historia powstaje na bazie scenariusza napisanego przez zmarłego Andrzeja Grembowicza (Robert Brutter), co gwarantuje zachowanie unikalnego humoru i ducha oryginału. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej, natomiast producentami zewnętrznymi są Dorota Hawliczek oraz Maciej Strzembosz ze Studia A.

Znane twarze i nowe postacie w obsadzie

W 11. serii na ekranie zobaczymy uwielbianą przez widzów obsadę z poprzednich lat. W swoje role ponowie wcielą się m.in.:

Artur Barciś (Arkadiusz Czerepach),

(Arkadiusz Czerepach), Katarzyna Żak (Kazimiera Solejukowa),

(Kazimiera Solejukowa), Ilona Ostrowska (Lucy Wilska),

(Lucy Wilska), Violetta Arlak (Halina Kozioł),

(Halina Kozioł), Marta Lipińska (Michałowa),

(Michałowa), Bartek Kasprzykowski (ks. Robert),

(ks. Robert), Jacek Kawalec (Więcławski).

Obok znanych gwiazd pojawi się także powiew świeżości. Do obsady dołączyły nowe twarze: Daniel Olbrychski, Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, siostry Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń oraz Joanna Stanecka.

O czym będzie nowy sezon i kiedy premiera?

Nowa seria przyniesie spore zmiany w życiu bohaterów. Reżyser Wojciech Adamczyk zdradził na antenie PR1, że 11. sezon będzie pięknym i zaskakującym zamknięciem całej historii:

To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło 10 lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka, a pan Marian. To będzie zupełnie inna opowieść, zaskakująca pod wieloma względami – zapowiedział twórca.

„Ranczo” to jeden z największych hitów w historii polskiej telewizji. Emitowany oryginalnie w TVP1 w latach 2006–2016 serial gromadził wielomilionową publiczność. Na ten powrót fani musieli czekać całą dekadę.

Radosną wiadomość potwierdził niedawno prezes TVP, Tomasz Sygut, publikując w sieci wpis prosto z planu:

Z premierem i prezydentem. Wielki powrót 'Rancza' coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. 'Ranczersi' czekali na to dziesięć długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu - przekazał.

Wszystko wskazuje na to, że grudzień upłynie pod znakiem wielkich emocji, wzruszeń i powrotu do ulubionych bohaterów. Fanom pozostaje jedynie odliczać miesiące do premiery.

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