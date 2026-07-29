Po dziesięciu latach od wyemitowania ostatniego odcinka w 2016 roku, ulubieńcy polskiej publiczności ponownie zameldowali się na planie filmowym. Wiadomość o reaktywacji legendarnego formatu wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, którzy przez lata nie tracili nadziei na kontynuację losów mieszkańców Wilkowyi. Jak zdradza ekipa produkcyjna, nowe odcinki łączą w sobie idealnie wyważony humor, bystre obserwacje społeczne oraz dawkę niezapomnianych intryg, do których przyzwyczaił nas ten niezwykły komediowy świat.

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Arkadiusz Czerepach – mistrz politycznych intryg powraca

Artur Barciś w serialu „Ranczo” od samego początku wciela się w postać Arkadiusza Czerepacha – niezwykle ambitnego, błyskotliwego urzędnika, a później wpływowego polityka i genialnego stratega intryg. Jako główny asystent wójta, a następnie gminnego lidera Pawła Kozioła, Czerepach stał się synonimem wiejskiego Machiavellego. Jego przebiegłość, zdolność przewidywania ruchów przeciwników i nietuzinkowe poczucie humoru zyskały status kultowych i skradły serca widzów w całej Polsce.

Szczere wyznanie Artura Barcisia prosto z planu „Rancza”

Telewizja Polska na swoim profilu na Facebooku opublikowała wypowiedź aktora na temat serialu i granej przez niego postaci, prosto z planu „Rancza”. Oto, co miał do powiedzenia fanom serialu:

Po dziesięciu latach wrócić na ten plan to jest czysta rozkosz. Głównie dlatego, że scenariusz jest świetny i chociaż zawsze są takie obawy, że takie powroty zazwyczaj się nie udają, to mam dziwne przeczucie, że tym razem się uda, a postać, którą gram jest tak krwista, tak ciekawa, tak kontrowersyjna, a jednocześnie mieniąca się tyloma barwami uczuć, że grać ją to jest czysta przyjemność.

Obsada "Rancza" w nowym sezonie

Na ekranie obok Artura Barcisia zobaczymy plejadę gwiazd znanych z poprzednich serii. W 11. sezonie pojawią się m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak (ksiądz i prezydent Kozioł), Marta Chodorowska (Klaudia Kozioł), Sylwester Maciejewski (Solejuk), Bogdan Kalus (Hadziuk), Piotr Pręgowski (Pietrek), Violetta Arlak (Halina Kozioł), Marta Lipińska (Michałowa), Katarzyna Żak (Solejukowa), Dorota Chotecka (Krystyna Więcławska) czy Piotr Ligienza (Fabian Duda). Obecność uwielbianych aktorów gwarantuje unikalną chemię na ekranie i ciągłość kultowego klimatu Wilkowyj.

Praca nad serialem dobiega końca

Prace nad przygotowaniem 11. sezonu serialu ruszyły już wiele miesięcy temu, kiedy to dopracowywano scenariusze i kompletowano obsadę. Kluczowy moment nadszedł we wtorek, 9 czerwca 2026 roku, kiedy oficjalnie padł pierwszy klaps na planie zdjęciowym. Ekipa pracowała na najwyższych obrotach przez całe lato, a same zdjęcia dobiegną końca już niedługo. Zaraz po nich rozpocznie się kolejny intensywny etap, jakim jest postprodukcja – montaż, oprawa dźwiękowa oraz dopracowanie każdego detalu przed wielką premierą.

Kiedy i gdzie oglądać serial "Ranczo. Zemsta Wiedźm"

Premiera 11. sezonu serialu, noszącego tytuł „Ranczo. Zemsta Wiedźm”, zaplanowana jest na koniec 2026 roku na antenie Telewizji Polskiej. Tomasz Sygut, prezes TVP zamieścił post, w którym ujawnia szczegóły na temat emisji:

Z premierem i prezydentem. Wielki powrót 'Rancza' coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. 'Ranczersi' czekali na to dziesięć długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu" - przekazał.

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QUIZ. Jak dobrze znasz serial „Ranczo”? Pytanie 1 z 20 Jak ma na nazwisko Lucy? Wailska Wilska Wólska Walska Następne pytanie