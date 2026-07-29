Ranczo. Więcławska nie straci stanowiska po powrocie prezydenta Kozioła? Nadal będzie grała pierwsze skrzypce - ZDJĘCIA

Więcławska nie straci swojego charakterku w nowym sezonie "Rancza"

Dorota Chotecka-Pazura pokazała na Instagramie kolejne zdjęcia z planu "Rancza", na których ponownie wciela się w Krystynę Więcławską. Choć od zakończenia emisji serialu minęło ponad dziesięć lat, bohaterka zachowała swój charakterystyczny styl. Nadal nosi eleganckie garsonki, również w odważniejszych kolorach, a znana widzom fryzura praktycznie się nie zmieniła. To może nie być przypadek. Twórcy najwyraźniej chcą zachować wizerunek kobiety pewnej siebie, zdecydowanej i doskonale odnajdującej się w lokalnej polityce oraz biznesie.

To Więcławska została wójtem Wilkowyj. Zachowa stanowisko?

W minionych sezonach to właśnie Krystyna Więcławska objęła funkcję wójta Wilkowyj. Właścicielka sklepu od dawna udowadniała, że potrafi zarządzać nie tylko własnym interesem, ale także sprawami całej gminy. Była konkretna, przedsiębiorcza i nie bała się podejmować trudnych decyzji. Na razie nic nie wskazuje na to, by w nowych odcinkach miała stracić swoją pozycję. Wręcz przeciwnie, zachowany wizerunek bohaterki może sugerować, że nadal będzie jedną z osób mających największy wpływ na życie mieszkańców Wilkowyj.

Powrót Kozioła może wszystko skomplikować

Jednocześnie wiadomo już, że do Wilkowyj wróci Piotr Kozioł (Cezary Żak), który po dwóch kadencjach prezydentury ponownie pojawi się w rodzinnych stronach. To właśnie od ostatniego miesiąca jego urzędowania rozpocznie się akcja nowego sezonu. Czy były wójt będzie chciał ponownie odgrywać ważną rolę w lokalnej polityce? Tego twórcy na razie nie zdradzają. Niewykluczone jednak, że obecność Kozioła doprowadzi do nowych napięć, zwłaszcza jeśli Więcławska wciąż będzie kierowała gminą. Na odpowiedź widzowie będą musieli jeszcze poczekać. Wiele wskazuje na to, że Krystyna Więcławska nie zniknie w cieniu innych bohaterów i ponownie będzie należała do najważniejszych postaci nowego sezonu "Rancza".