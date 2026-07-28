Ranczo. Prezydent Kozioł znów wykorzysta Dudę? Tak go urobił

Kozioł i Duda znów razem po latach

Cezary Żak podzielił się z fanami kolejnym zdjęciem z planu 11. sezonu "Rancza". U jego boku pojawił się Piotr Ligienza, czyli Fabian Duda. Aktorzy zapozowali razem, a fotografia szybko przypomniała fanom o historii, która łączyła ich bohaterów.

– Ogromny przywilej pracować z ludźmi, których talent i doświadczenie mówią same za siebie. Dobrego tygodnia! – napisał Ligienza w mediach społecznościowych.

Choć twórcy nie zdradzają jeszcze szczegółów fabuły nowych odcinków, samo spotkanie Kozioła i Dudy może być znaczącym sygnałem. Obaj bohaterowie mają bowiem wspólną przeszłość, a Fabian nie był przypadkową postacią w historii Wilkowyj.

Fabian Duda był człowiekiem Kozioła

Kiedy widzowie poznali Fabiana Dudę, był on młodym, ambitnym mieszkańcem Wilkowyj, który próbował odnaleźć swoje miejsce i zrobić karierę. Duży wpływ na jego rozwój miał właśnie Piotr Kozioł, jeszcze z czasów, gdy pełnił funkcję wójta. Kozioł szybko dostrzegł w Dudzie potencjał i potrafił wykorzystać jego ambicje do własnych celów. Fabian był dla niego kimś więcej niż tylko kolejnym mieszkańcem wsi, bo stał się jednym z młodych ludzi, których polityk próbował kształtować według własnych zasad. Relacja tej dwójki nigdy nie była jednak całkowicie równa. Kozioł od początku miał talent do przekonywania innych do swoich pomysłów, a Duda, choć inteligentny i pełen energii, często ulegał wpływom bardziej doświadczonych osób.

Duda i Klaudia stworzyli jedną z ważniejszych par "Rancza"

W życiu Fabiana ważną rolę odegrała również Klaudia Kozioł (Marta Chodorowska), córka Piotra. Ich relacja była jednym z ciekawszych wątków serialu, bo połączyła dwa zupełnie różne światy. Duda, który początkowo nie zawsze potrafił odnaleźć się w świecie wielkiej polityki i ambicji, dzięki Klaudii przeszedł własną przemianę. Wiadomo już, że Marta Chodorowska wróci jako Klaudia w nowym sezonie "Rancza", ale na razie nie wiadomo, jak potoczą się jej dalsze losy i czy u jej boku ponownie pojawi się Duda.

Nowy sezon "Rancza" rozpocznie się w momencie, gdy Piotr Kozioł będzie kończył drugą kadencję prezydentury i wróci do Wilkowyj. Po latach nie będzie już tylko lokalnym politykiem, ale człowiekiem, który zdobył najważniejsze stanowisko w państwie. Powrót do rodzinnej miejscowości może oznaczać także powrót do dawnych układów i znajomości. Kozioł zawsze potrafił dostrzec w innych ludziach potencjał, ale równie często wykorzystywał ich do realizacji własnych planów.