Słynny serial powraca po wieloletniej przerwie, reaktywując doskonale znaną widzom obsadę oraz wprowadzając do fabuły fascynujące nowe postaci. Ostatnio w mediach społecznościowych Cezary Żak (Paweł Kozioł) zamieścił wspólne zdjęcie z planu, pisząc żartobliwie o Służbie Ochrony Państwa. U jego boku można było dostrzec utalentowanego aktora młodego pokolenia – Michała Królikowskiego. Spekulacje fanów wskazują jasno: inny wójt został prezydentem, a młody aktor jego ochroniarzem.

Ranczo. Dorosła Dorotka po raz pierwszy na planie! Cezary Żak przedstwił córkę Lucy i Kusego

Nowe pokolenie aktorskie na planie w Wilkowyjach

Pojawienie się na planie Michała Królikowskiego wywołało ogromne poruszenie wśród fanów. Młody artysta, urodzony w 2002 roku, jest synem znanego aktora Rafała Królikowskiego oraz bratankiem zmarłego Pawła Królikowskiego, który przez lata zachwycał widzów genialną rolą Kusego. Michał jest obecnie studentem wydziału aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i ma już na swoim koncie epizodyczne występy w takich popularnych produkcjach jak „Leśniczówka”, „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz” czy „Komisarz Alex”. Ponadto w 2027 roku zobaczymy go w wyczekiwanej biografii Adama Małysza pod tytułem „Adam”, gdzie zagra postać Roberta Matei.

Wspólne zdjęcie zaprezentowane w sieci przez Cezarego Żaka z opisem "Jaki Prezydent taki SOP" szybko stało się hitem internetu. Fotografia przedstawia Żaka w eleganckim otoczeniu trzech mężczyzn w garniturach, z młodym Królikowskim u boku. Rola funkcjonariusza SOP przydzielonego do ochrony Pawła Kozioła zapowiada mnóstwo komediowych sytuacji i doskonałą zabawę na ekranie.

Powrót po niemal dekadzie – wielki fenomen kultowej wsi

Niezwykła produkcja „Ranczo” to absolutny fenomen w historii polskiej telewizji. Gdy serial debiutował na ekranach w marcu 2006 roku, natychmiast zdobył serca milionów widzów, rozkochując ich w perypetiach mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj. Ciepły humor, wyjątkowy urok polskiej prowincji oraz trafna satyryczna obserwacja społeczna sprawiły, że losy bohaterów śledziła cała Polska. Emisję zakończono z przerwami w listopadzie 2016 roku. Od tamtego momentu upłynęło niemal 10 lat, dlatego wiadomość o powrocie w formie miniseryjnej pod tytułem „Zemsta wiedźm” wywołała tak ogromny entuzjazm i wzruszenie.

Gwiazdorska obsada – powracające legendy i nowe twarze

Nowe odcinki stanowią obietnicę ponownego spotkania z dobrze znanymi i uwielbianymi postaciami. W obsadzie powracają: Cezary Żak, Katarzyna Żak, Artur Barciś, Jacek Kawalec, Violetta Arlak, Piotr Ligienza, Magdalena Kuta, Bartłomiej Kasprzykowski oraz Arkadiusz Nader.

Obok weteranów serii pojawią się jednak także głośne nazwiska i nowi bohaterowie. Na ekranie zobaczymy m.in. Karolinę Ludwiniak, Macieja Tomaszewskiego, Andrzeja Seweryna, Daniela Olbrychskiego, Karolinę i Paulinę Chapko oraz Dorotę Stalińską. Takie zestawienie aktorskie gwarantuje najwyższy poziom artystyczny.