Ranczo. Pożegnanie Witebskiego. Wzruszający wpis Jacka Kawalca po zakończeniu zdjęć do nowego sezonu - GALERIA

Koniec zdjęć na planie nowego sezonu "Rancza" nie dla wszystkich!

Mimo że nowe "Ranczo" będzie kręcone do 20 sierpnia, to nie wszyscy bohaterowie dotrwają do ostatniego dnia zdjęciowego. Ponieważ nowy 11 sezon będzie liczył tylko 6 odcinków, to trudno w każdym z epizodów rozbudować akcję tak, żeby wystarczyło czasu i miejsca dla każdej postaci. Dlatego dla niektórych aktorów z obsady "Rancza" czas na planie już dobiegł końca.

Jacek Kawalec w poście na Facebooku ogłosił, że ma już za sobą pożegnanie z Witebskim i z Wilkowyjami, że był już ostatni raz na planie "Rancza". Z tej okazji nie tylko zamieścił zdjęcia zza kulis serialu z innymi bohaterami, pokazał, jak kręcone były ich wspólne sceny, ale także zwrócił się z apelem do widzów i podziękowaniem za to, że tak wyczekują nowego "Rancza".

"Jak mawiał Doktor Wezół „medycyna jest bezradna” - wszystkie 5 dni zdjęciowych do nowej serii Rancza mam już za sobą. Łezka się kręci, ale pozostaną piękne wspomnienia z planu🧡 Wszystkim, którzy czekają na nowe odcinki dziękujemy za wsparcie i życzymy wielu emocji i dużo śmiechu przy emisji📺" - napisał Kawalec na swoim profilu.

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Witebski po latach pożegnał "Ranczo". Co czeka Tomasza w nowym sezonie?

Witebski z "Rancza", którego Jacek Kawalec grał od od samego początku, czyli od 2006 roku, to jeden z głównych bohaterów. Do połowy 3 sezonu był tchórzem, mało ambitnym polonistą w szkole w Wilkowyjach, który skupiał się przede wszystkim na własnych korzyściach, bał się zarówno wójta (Cezary Żak) jak i księdza, a po objęciu funkcji redaktora w Radiu Wilkowyje dał się podejść Czerepachowi (Artur Barciś) fałszywą obietnicą zostania dyrektorem szkoły.

Metamorfoza Witebskiego w "Ranczu" to zasługa babki zielarki (Grażyna Zielińska), która za pomocą specjalnej kuracji sprawiła, że Tomasz stał się pewny siebie i niezależny, a także odkrył w sobie talent literacki. Zakochał się z wzajemnością we Francesce – włoskiej policjantce, z którą ma dziecko! Ale pierwszą fascynacją Witebskiego była Lucy (Ilona Ostrowska).

To jest już tajemnicą, że Witebski i Francesca w nowym 11 sezonie "Rancza" nadal będą mieszkali w Wilkowyjach razem ze swoim dzieckiem. Ale wiele wskazuje na to, że pisarz, redaktor lokalnych gazet: "Wieści Gminnej", "Wieści Parafialnej", "Głosu Wilkowyjskiego" szef "Internetowej Telewizji Wilkowyje" zupełnie inaczej pokieruje teraz swoją karierą.

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