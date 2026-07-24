Ranczo. Będzie nowy dom Kozioła i Haliny w Wilkowyjach? Reżyser pokazał zdjęcie, które wszystko wyjaśnia - GALERIA

Gdzie będzie mieszkał prezydent Kozioł z Haliną w nowym sezonie "Rancza"?

Czy dom Kozioła i Haliny pojawi się w nowym sezonie "Rancza", który będzie emitowany jesienią 2026? Skoro były wójt Wilkowyj został prezydentem, to oczywista jest jego przeprowadzka z żoną do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Ale od wyboru Kozioła na głowę państwa minie w 11 sezonie "Rancza" minie już prawie dziesięć lat, więc zostanie mu już tylko ostatni miesiąc prezydentury. To oznacza powrót do Wilkowyj do dawnej rezydencji Koziołów, w rodzinne strony, na stare śmieci.

W jednej z relacji z planu nowego "Rancza", którą udostępnił Cezary Żak w tle pojawił się zupełnie inny dom, w którym prezydent Kozioł i premier Czerepach (Artur Barciś) spotkali się n kluczowe negocjacje prze pożegnaniem z zaszczytną funkcją głowy państwa.

Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała z kolei ujęcia z Haliną sprzed eleganckiej rezydencji. Stąd podejrzenie, że para prezydencka zamieszka w innym domu, że dawny dom Koziołów nie będzie miejscem, gdzie rozgrywa się wielka polityka w 11 sezonie "Rancza". Nic bardziej mylnego!

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Reżyser "Rancza" pokazał, jak będzie wyglądał dom Koziołów w 11 sezonie!

Reżyser "Rancza", Wojciech Adamczyk, na swoim profilu na Facebooku udostępnił zdjęcie sprzed domu Kozioła i Haliny z 28. dnia zdjęciowego i tym samym stało się jasne, że para prezydencka wróci do wiejskiej posiadłości w Wilkowyjach. W nocnych scenach dom Koziołów prezentował się niczym rozświetlony Pałac Prezydencki, jak przystało na siedzibę głowy państwa i pierwszej damy.

Gdzie jest dom Kozioła z "Rancza"?

Prawdziwy dom byłego wójta Pawła Kozioła z serialu "Ranczo" znajduje się we wsi Latowicz (w przysiółku Rozstanki) w województwie mazowieckim. Leży on około 12 kilometrów na południe od Jeruzala, czyli ekranowych Wilkowyj. Serialowy dom Koziołów należy do osób prywatnych, dlatego wstęp na posesję nie jest możliwy. Mimo to wiele osób przyjeżdża tam choćby po to, by zobaczyć go z bliska i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

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