Ranczo. Klaudia odchodzi! Marta Chodorowska pożegnała się z planem 

Marta Chodorowska żegna się z planem „Rancza”

Marta Chodorowska ponownie wcieliła się w Klaudię Kozioł po ponad dekadzie przerwy. Aktorka była jedną z osób, które pojawiły się na planie 11. sezonu „Rancza” już na początku zdjęć, a w kolejnych tygodniach regularnie uchylała rąbka tajemnicy dotyczącego swojej bohaterki. Jej powrót do serialu został potwierdzony jeszcze przed rozpoczęciem nagrań, a sama Chodorowska pokazywała w mediach społecznościowych kulisy pracy.

Teraz przyszedł jednak moment pożegnania. Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje między innymi z Grażyną Zielińską, czyli serialową Babką Zielarką, oraz Iloną Ostrowską, odtwórczynią Lucy. Fotografię opatrzyła krótkim komunikatem: „Mój ostatni dzień w Ranczo. Do widzenia”.

To oznacza, że Chodorowska zakończyła już swoje zdjęcia do nowego sezonu. Nie musi to jednak oznaczać, że Klaudia zniknie z fabuły podczas trwania nowego sezonu, po prostu jej wątek został już zrealizowany.

Co czeka Klaudię w nowym sezonie "Rancza"?

Klaudia wróci do Wilkowyj już jako dorosła kobieta. Córka Pawła Kozioła (Cezary Żak) i Haliny (Violetta Arlak) nie jest już tą samą dziewczyną, którą widzowie pamiętają z poprzednich serii. Co więcej, po latach jej życie okazuje się znacznie bardziej ustabilizowane, niż można było przypuszczać. Marta Chodorowska zdradziła Telewizji Polskiej, że Klaudia nadal jest związana z Fabianem Dudą (Piotr Ligenza), a para ma dzieci.

Sam Ligenza również potwierdził swój powrót do „Rancza”, publikując materiały z planu i jasno dając do zrozumienia, że Fabian Duda znów pojawi się w Wilkowyjach. Wiele wskazuje więc na to, że historia Klaudii po 10 latach nie będzie skupiała się już wyłącznie na poszukiwaniu miłości i kolejnych życiowych eksperymentach. Jednym z ciekawszych tropów dotyczących nowego sezonu były zdjęcia Marty Chodorowskiej z Grażyną Zielińską. Aktorki pokazywały wspólne chwile na planie, a Chodorowska żartowała nawet, że „od rana czarują”.

Powrót Klaudii to tylko część zmian w „Ranczu”

11 sezon „Rancza” będzie powrotem do Wilkowyj po 10 latach. W nowych odcinkach pojawią się niemal wszystkie najważniejsze postacie, które przetrwały dekadę, ale ich życie nie będzie wyglądało dokładnie tak samo jak dawniej.Klaudia jest tego dobrym przykładem. Wraz z Fabianem stworzyła rodzinę, jej rodzice, czyli Paweł i Halina Koziołowie, znaleźli się na zupełnie innym etapie życia, a sama bohaterka po latach wróciła do świata, w którym spędziła młodość. Marta Chodorowska może więc pożegnać się z planem, ale widzowie dopiero jesienią poznają całą historię Klaudii w „Ranczu. Zemście wiedźm”.