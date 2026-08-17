Ranczo. Cezary Żak zdradził, którego z braci Koziołów woli grać. Nie wahał się ani chwili

Paweł czy Piotr? Cezary Żak ma swojego ulubieńca

Paweł Kozioł był lokalnym politykiem, który doskonale odnajdywał się w zakulisowych rozgrywkach. Jako wójt często stawiał własny interes ponad dobrem innych, ale dzięki sprytowi i charyzmie potrafił zdobywać poparcie mieszkańców Wilkowyj. Jego przeciwnikiem był brat Piotr – duchowny, najpierw ksiądz, a później także biskup.

Ich konflikt przez lata dostarczał widzom wielu komicznych sytuacji. Paweł z czasem piął się jednak coraz wyżej. Z wójta stał się posłem, później senatorem, a następnie stworzył Polską Partię Uczciwości. W finale 10. sezonu zdobył nawet urząd prezydenta Polski.

Karol Gawryś z „Telemagazynu” zapytał Cezarego Żaka na planie „Rancza”, którego z braci bardziej lubił grać. Aktor odpowiedział bez wahania:

- Wójta wolałem grać, bo był według mnie lepiej napisany i był bardziej krwisty niż mój ksiądz.

Praca nad rolą proboszcza nie była łatwa

Żak zaznaczył, że rola Piotra wymagała od niego większego wysiłku, ponieważ nie była napisana tak wyraźnie jak postać polityka. Aktor miał także własny pomysł na dalszy rozwój duchownego.

- Nad księdzem musiałem się bardziej napracować. To był mój pomysł, żeby on w pewnym momencie został biskupem, żeby wprowadzić mu kolor – zdradził.

Scenarzysta Andrzej Grabowicz zaakceptował propozycję aktora. Żak podkreślał przy tym, że scenariusze „Rancza” dawały mu ogromne możliwości w budowaniu obu postaci.

- Ten scenariusz był naprawdę tak fantastycznie napisany, zawsze, że to była kopalnia do budowania roli – mówił.

Cezary Żak wrócił do „Rancza”

Fani „Rancza” już wkrótce ponownie zobaczą Cezarego Żaka jako Pawła i Piotra Koziołów. Aktor zakończył pracę na planie 11. sezonu, w którym widzowie poznają dalsze losy mieszkańców Wilkowyj. Paweł będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji.

Premiera nowych odcinków została zaplanowana na grudzień 2026 roku, o czym poinformował Tomasz Sygut, prezes TVP. Żak pozytywnie wypowiadał się o przygotowanym scenariuszu, więc wszystko wskazuje na to, że powrót kultowej produkcji będzie dla fanów sporą niespodzianką.

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