Ranczo. ZWIASTUN nowego sezonu ujawniony na ramówce TVP. Nikt się nie spodziewa tego, co się wydarzy

Kiedy premiera "Rancza" w jesiennej ramówce TVP?

Na prezentacji jesiennej ramówki TVP ogłoszono nie tylko datę premiery nowego sezonu "Rancza", ale także ujawniono pierwszy zwiastun sześciu odcinków, które w telewizji będą emitowane od grudnia 2026 roku. Dokładna data powrotu "Rancza" na antenę TVP1 nie padła, lecz już wcześniej dyrektor Tomasz Sygut ogłosił, że kultowy serial wróci w niedzielę, 6 grudnia 2026 r.

Obsada "Rancza" na prezentacji ramówki TVP na jesień 2026

Ramówka TVP na jesień 2026, która została zaprezentowana na uroczystej konferencji w czwartek, 3 września, przyciągnęła niemal całą obsadę "Rancza". Na czerwonym dywanie przed studiem Telewizji Polskiej zjawili się doskonale znani aktorzy: Ilona Ostrowska (Lucy), Cezary Żak (biskup/ prezydent Kozioł), Artur Barciś (Czerepach), Sylwester Maciejewski (Solujuk), Grażyna Zielińska (babka), Piotr Pręgowski (Pietrek), Ewa Kuryło (dyrektorka szkoły), Wojciech Wysocki (doktor Wezół), Marta Chodorowska (Klaudia), Anna Iberszer (Francesca), Emilia Komarnicka (agentka Monika), Bartek Kasprzykowski (ksiądz Robert).

A także aktorki, które zagrają tytułowe wiedźm, m.in. Dorota Stalińska, Magdalena Wróbel i Paulina Chapko.

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Na czerwonym dywanie z obsadą "Ranczo" pozował też Daniel Olbrychski, który w 11 sezonie zagra Ignacego Japycza, kuzyna zmarłego Stacha (śp. Franciszek Pieczka) Australii.

ZWIASTUN nowego "Rancza" na prezentacji ramówki TVP

Podczas konferencji ramówkowej aktorzy z "Rancza" wyszli na scenę i opowiadali, jakie emocje wzbudzała w nich praca na planie nowego sezonu, po ponad dziesięciu latach od finału ostatniej serii. Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany moment. Na ekranie pojawił się pierwszy zwiastun "Rancza", a w nim fragmenty scen, które rozegrają się w 11 sezonie.

Z krótkiego zwiastuna nowego "Rancza" wynika, że prezydent Kozioł znajdzie się pod ostrzałem, a oliwy do ognia doleje nie tylko Czerepach, ale także Halina. -Jak wójtem byłeś, jakoś więcej umiałeś załatwić jak teraz - zarzuci mu pierwsza dama.

- Polityka to jest z definicji brudne świństwo! Tak było, jest i będzie! - wygłosi Czerepach, a biskup Kozioł nie będzie chciał się mieszać w polityczne rozgrywki brata bliźniaka.

- Kościół nie może stawać po stronie władzy! Zwłaszcza jeśli tą władzą jest Czerepach! - uprzedzi biskup księdza Roberta.

W nowym "Ranczo" Lucy czekają problemy z dorastającą córką Dorotka (w tej roli Karolina Ludwiniak). Ale na pomoc wezwie babkę zielarkę. To właśnie znachorka z Wilkowyj sprowadzi do wsi wiedźmy. Na polecenie Lucy. - A jakby tak dużo wiedźm zwołać, większą siła będzie!

Zwiastun "Rancza" możecie zobaczyć poniżej w poście opublikowanym na platformie "X".

Na jesiennej konferencji ramówkowej TVP wyświetlony został zwiastun 11. sezonu "Ranczo" pic.twitter.com/Ykz4Pi0Als— ranczo quotes (@ranczocytaty) September 3, 2026