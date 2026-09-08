Ranczo. Tak wygląda kultowy serial po 10. latach. Oto jak się zmienią mieszkańcy Wilkowyj - ZWIASTUN

"Ranczo" 10 lat później! Nowi bohaterowie w obsadzie i inne twarze uwielbianych postaci

Zwiastun nowego "Rancza" ujrzał światło dzienne na prezentacji jesiennej ramówki TVP i wreszcie stało się jasne, jak bardzo zmieni się rzeczywistość Wilkowyj po ponad 10. latach od zakończenia ostatniego sezonu.

Choć na premierę sześciu nowych odcinków "Rancza" pod tytułem "Zemsta wiedźm" widzowie TVP będą musieli poczekać aż do grudnia 2026 roku, to zwiastun już uchyla rąbka tajemnicy, jak potoczą się losy kultowych postaci, kto znajdzie się w obsadzie i jak się zmienią Wilkowyje. Wiadomo już, że w 11 sezonie "Rancza" pojawią się tytułowe wiedźm i nowi bohaterowie nie tylko w otoczeniu prezydenta Kozioła (Cezary Żak) i premiera Czerepacha, których bezpieczeństwa będą strzegli funkcjonariusze SOP.

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W nowym "Ranczu" widzowie zobaczą inne twarze uwielbianych postaci. Jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz przejdzie Lodzia (Magdalena Kuta), żona Czerepacha, czyli pani premierowa. Także pierwsza dama, Halina Kozioł (Violetta Arlak), wypięknieje i zmieni się nie do poznania.

W dworku Lucy w 11 sezonie "Rancza" pojawi się nowa Dorotka (w tej roli Karolina Ludwiniak), bo córka jej i Kusego (śp. Paweł Królikowski) będzie już młodą kobietą, maturzystką.

Ponieważ nowe "Ranczo" nosi tytuł "Zemsta wiedźm", to nie zabraknie też czarownic, które opanują Wilkowyje. Do obsady w 11 sezonie dołączyło aż dziewięć nowych aktorek, m.in. Dorota Stalińska, Karolina i Paulina Chapko, Magdalena Wróbel i Katarzyna Maciąg.

Do kultowej ławeczki z "Rancza" dołączy nowy bywalec - Ignacy Japycz z Australii, którego zagra Daniel Olbrychski.

Kiedy nowe "Ranczo" w telewizji? Kiedy premiera w TVP?

Nowe "Ranczo" będzie emitowane w TVP1 od grudnia. Dokładna data premiery jest już znana - to niedziela, 6.12.2026 r. w telewizyjnej Jedynce.