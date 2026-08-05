Ranczo. Nowa Lodzia! Nie będzie już cichej ukochanej Czerepacha? - ZDJĘCIA

Lodzia z „Rancza” przeszła długą drogę

Kiedy Lodzia po raz pierwszy pojawiła się w „Ranczu”, niewiele wskazywało na to, jak ważną postacią stanie się w kolejnych sezonach. Bohaterka grana przez Magdalenę Kutę zaczynała jako pracownica urzędu gminy w Wilkowyjach. Z czasem jej życie całkowicie się zmieniło, a ona sama znalazła uczucie u boku Arkadiusza Czerepacha (Artur Barciś). Ich relacja początkowo była jednym z bardziej nieoczywistych wątków serialu. Czerepach, znany z politycznych ambicji, kombinowania i bezwzględności, przy Lodzi pokazywał zupełnie inną stronę swojej osobowości. Z czasem para stworzyła związek, a Lodzia została jego żoną. W finałowych sezonach „Rancza” ich życie wyglądało zupełnie inaczej niż na początku. Czerepach wspinał się po kolejnych szczeblach kariery politycznej, a Lodzia znalazła się w świecie wielkiej polityki jako żona premiera.

Żona premiera zmieni styl. Magdalena Kuta zdradziła szczegóły nowego wizerunku Lodzi

Po 10 latach przerwy od finału serialu widzowie zobaczą, co wydarzyło się dalej w życiu bohaterów. Jedną z postaci, która przeszła dużą zmianę, będzie właśnie Lodzia. Magdalena Kuta zdradziła w rozmowie z portalem Kozaczek.pl, że nowa pozycja jej bohaterki musiała znaleźć odzwierciedlenie także w jej wyglądzie.

- Lodzia pierwsze co, jak została premierową, to pobiegła do stylistki, więc zmieniła swój wizerunek - powiedziała aktorka.To może oznaczać, że dawna, spokojna i nieco wycofana Lodzia nie będzie już wyglądać tak samo jak przed laty. Rola żony premiera wymaga przecież zupełnie innej oprawy, a bohaterka musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Czerepach i Lodzia znów razem w „Ranczu”

Powrót Lodzi oznacza także ponowne spotkanie z Czerepachem, który po latach nadal pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Ich małżeństwo od początku było nietypowe, pełne politycznych planów, ambicji i niespodziewanych zwrotów akcji. W 11. sezonie „Rancza. Zemsty wiedźm” widzowie przekonają się, jak zmieniła się nie tylko Lodzia, ale także jej relacja z mężem. Czy nowy status społeczny wpłynie na ich związek? I czy Czerepach nadal będzie tym samym człowiekiem, którego widzowie pamiętają z poprzednich odcinków? To się okaże.