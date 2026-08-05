Ranczo. Nowa Lodzia! Nie będzie już cichej ukochanej Czerepacha? - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-08-05 12:29

Lodzia z „Rancza” przez lata była jedną z tych bohaterek, które przeszły największą przemianę. Z niepozornej pracownicy urzędu gminy stała się kobietą u boku jednego z najważniejszych polityków w serialowym świecie Wilkowyj. W nowym sezonie widzowie zobaczą jednak nie tylko dalsze losy Lodzi, ale także jej zupełnie odmieniony wizerunek. Magdalena Kuta zdradziła, że awans społeczny jej bohaterki musiał wpłynąć także na jej wygląd.

Lodzia z „Rancza” przeszła długą drogę

Kiedy Lodzia po raz pierwszy pojawiła się w „Ranczu”, niewiele wskazywało na to, jak ważną postacią stanie się w kolejnych sezonach. Bohaterka grana przez Magdalenę Kutę zaczynała jako pracownica urzędu gminy w Wilkowyjach. Z czasem jej życie całkowicie się zmieniło, a ona sama znalazła uczucie u boku Arkadiusza Czerepacha (Artur Barciś). Ich relacja początkowo była jednym z bardziej nieoczywistych wątków serialu. Czerepach, znany z politycznych ambicji, kombinowania i bezwzględności, przy Lodzi pokazywał zupełnie inną stronę swojej osobowości. Z czasem para stworzyła związek, a Lodzia została jego żoną. W finałowych sezonach „Rancza” ich życie wyglądało zupełnie inaczej niż na początku. Czerepach wspinał się po kolejnych szczeblach kariery politycznej, a Lodzia znalazła się w świecie wielkiej polityki jako żona premiera.

Żona premiera zmieni styl. Magdalena Kuta zdradziła szczegóły nowego wizerunku Lodzi

Po 10 latach przerwy od finału serialu widzowie zobaczą, co wydarzyło się dalej w życiu bohaterów. Jedną z postaci, która przeszła dużą zmianę, będzie właśnie Lodzia. Magdalena Kuta zdradziła w rozmowie z portalem Kozaczek.pl, że nowa pozycja jej bohaterki musiała znaleźć odzwierciedlenie także w jej wyglądzie.

- Lodzia pierwsze co, jak została premierową, to pobiegła do stylistki, więc zmieniła swój wizerunek - powiedziała aktorka.To może oznaczać, że dawna, spokojna i nieco wycofana Lodzia nie będzie już wyglądać tak samo jak przed laty. Rola żony premiera wymaga przecież zupełnie innej oprawy, a bohaterka musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Czerepach i Lodzia znów razem w „Ranczu”

Powrót Lodzi oznacza także ponowne spotkanie z Czerepachem, który po latach nadal pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Ich małżeństwo od początku było nietypowe, pełne politycznych planów, ambicji i niespodziewanych zwrotów akcji. W 11. sezonie „Rancza. Zemsty wiedźm” widzowie przekonają się, jak zmieniła się nie tylko Lodzia, ale także jej relacja z mężem. Czy nowy status społeczny wpłynie na ich związek? I czy Czerepach nadal będzie tym samym człowiekiem, którego widzowie pamiętają z poprzednich odcinków? To się okaże.

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