Ranczo. Ekipa filmowa pojawiła się w Pałacu Potockich. Nowe zdjęcia z planu zdradzają fabułę - ZDJĘCIA

Ekipa "Rancza" w barokowych wnętrzach

Sensacyjne wieści z planu szybko obiegły miłośników serii. W fabule „Rancza” niejednokrotnie słyszeliśmy nawiązania do Lubelszczyzny, regionalnego Lublina czy pobliskich Czemiernik, a w tym tygodniu ekipa telewizyjna zrealizowała ujęcia w samym Radzyniu Podlaskim. Kamery pracowały na pełnych obrotach zarówno w barokowych wnętrzach rezydencji Potockich, jak i na przestronnym dziedzińcu.

O kulisach tego wydarzenia opowiedział włodarz Radzynia Podlaskiego, Jakub Jakubowski:

Nie mogę zdradzić szczegółów scenariusza ani opowiadać o tym, co zobaczycie na ekranie – podkreślił burmistrz, wyjawiając jednocześnie, że wielomiesięczne starania o sprowadzenie ekipy filmowej miały na celu unikalną promocję historycznych walorów miasta

Szykowne kreacje i znane twarze na pałacowych kadrach

Opublikowane fotografie z planu rzucają światło na postacie, które będą odgrywać kluczowe role w polityczno-obyczajowej układance nowego sezonu. Na kadrach z Radzynia Podlaskiego wyraźnie widać aktorów w pełnej charakteryzacji i oficjalnych stylizacjach. Wśród nich wyróżniają się: Ola (Lidia Sadowa) – asystentka Czerepacha, prezentująca się nienagannie w eleganckim, różowym garniturze, Zośka (Marta Dąbrowska) – reprezentantka kobiecej spółdzielni socjalnej, ubrana w szykowną, ciemną kreację z dwurzędowymi guzikami, Paweł (Dobromir Dymecki) – leśnik, który towarzyszy bohaterkom na pałacowej klatce schodowej.

Obecność kamer, sprzętu oświetleniowego oraz luksusowych, rządowych limuzyn na dziedzińcu Pałacu Potockich jednoznacznie wskazuje, że radzyński zabytek zagra na ekranie prestiżową placówkę państwową lub dyplomatyczną.

Starzy bohaterowie w nowych rolach i nowe postacie

Choć twórcy z wielką pieczołowitością strzegą szczegółów scenariusza, do opinii publicznej przedostały się intrygujące szczegóły dotyczące 11. serii zatytułowanej „Zemsta wiedźm”. Nowy sezon ma składać się z sześciu odcinków, które ostatecznie zwieńczą historię mieszkańców uwielbianych Wilkowyj. W nadchodzącej odsłonie widzowie zobaczą wiele zmian, m. in.: dawny wójt Kozioł sprawuje swój urząd jako prezydent kraju już drugą kadencję, z kolei sprytny Czerepach objął fotel premiera. Zaskoczeniem dla wszystkich będzie pojawienie się w miejscowości Ignacego Japycza – dalekiego kuzyna legendarnego Stacha, który przyleci do Polski aż z Australii.

Źródło: www.lublin112.pl

Kiedy premiera serialu "Ranczo. Zamsta Wiedźm"?

Według zapowiedzi Telewizji Polskiej premiera 11. sezonu serialu odbędzie się pod koniec 2026 roku. Szykujcie się na wielki powrót kultowej produkcji.

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