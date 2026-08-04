Ranczo. Zosia wróci z przytupem. Marta Dąbrowska zdradziła, co się wydarzy? 

Marta Dąbrowska wróciła na plan "Rancza"

Kolejni aktorzy meldują się na planie nowego sezonu "Rancza". Tym razem do ekipy dołączyła Marta Dąbrowska, która po latach ponownie wcieli się w Zosię. Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcia i krótkie nagrania zza kulis, potwierdzając swój powrót do kultowego serialu.

– 10 lat temu – Jeruzal, czyli serialowe Wilkowyje. Dziś – Radzyń Podlaski. Fajnie wrócić do świata "Rancza" – napisała aktorka.

To pierwszy tak wyraźny sygnał, że Zosia znów odegra swoją rolę w historii Wilkowyj.

Zosia będzie nie do poznania w nowym sezonie "Rancza"

Widzowie pamiętają Zosię jako nieśmiałą, zagubioną dziewczynę, która nie wierzyła we własne możliwości. Wszystko wskazuje jednak na to, że od tamtych wydarzeń minęło wiele czasu, a bohaterka bardzo się zmieniła. Na zdjęciach z planu Marta Dąbrowska zaprezentowała się w eleganckiej różowej stylizacji, z efektownym czerwonym wachlarzem w dłoni. Pozowała także przy czarnej limuzynie w otoczeniu mężczyzn ubranych w garnitury. Taka oprawa od razu przyciągnęła uwagę fanów i rodzi pytania o to, w jakich okolicznościach Zosia ponownie pojawi się w Wilkowyjach.

Choć twórcy wciąż nie zdradzają szczegółów fabuły, już sam wygląd bohaterki sugeruje, że Zosia nie będzie tą samą osobą, którą widzowie poznali przed laty. Możliwe, że przez ostatnią dekadę jej życie całkowicie się odmieniło, a do Wilkowyj wróci jako pewna siebie i świadoma swojej wartości kobieta. To byłby duży kontrast wobec postaci, którą pamiętają fani wcześniejszych sezonów.

Co wydarzy się z Zosią w nowych odcinkach "Rancza"?

Na razie produkcja nie ujawnia, jaką rolę Zosia odegra w nowych odcinkach i z którymi bohaterami będzie miała najwięcej wspólnych scen. Powrót Marty Dąbrowskiej nie będzie jedynie krótkim wspomnieniem dawnych lat. Pierwsze materiały zza kulis pokazują, że bohaterka wróci w zupełnie nowym wydaniu, a jej obecność może okazać się jedną z większych niespodzianek 11. sezonu "Rancza". Widzowie przekonają się o tym już jesienią, gdy na antenę trafią premierowe odcinki serialu.